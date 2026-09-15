Pjevač Petar Grašo ispričao zanimljivu anegdotu kada je u njegov dom došao Zdravko Čolić

Izvor: YouTube/ Ante Gelo

Petar Grašo, koji će uskoro u Sava centru održati koncert, progovorio je o supruzi Hani i djeci, ćerki Albi i sinu Toniju, ali i situaciji u porodičnom domu kada je u goste došao Zdravko Čolić.

Pjevač ističe da gaje roditeljstvo " i te kako promijenilo" i da je postao i emotivniji.

"Pa možda je roditeljstvo najjasniji događaj koji se dogodio na kojem vidim neke svoje promjene, a bez da sam na sebi radio da se mijenjam. Mislim da se sad prvi put htio-ne htio osjećam u tom jednom segmentu sebe zreliji i odgovorniji nego ikad. Ja nisam neodgovoran čovjek generalno. Malo sam kontrolfrik, ali sam s druge strane blesav. Mlad sam duhom, ali roditeljstvo je jedan hram koji se izgradio u meni te zadnje četiri godine otkad su ta dva mala bića došla, gdje sam potpuno miran. Znam zašto postojim. Znam da ništa drugo nije važno",rekao je Grašo.

Vidi opis "Prišla Zdravku Čoliću i rekla mu da prestane da pjeva": Ćerka (4) poznatog pjevača ućutkala Čolu zbog crtaća Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Jadran Babić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Jadran Babić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 8 8 / 8

"Emotivan sam jako, pogotovo na djecu jer i to je nešto što se samo od sebe dogodi. Ja sam čovjek koji ima emociju. Mislim da niko ko se bavi umjetnošću ne može to bit ako je malo hendikepiran. Tu moraš bit otvoren za sve dijapazone, od sržbe, anksioznosti, do ljepote. Pogled na dva, na dvojicu male mene, to je moje. Da su prvo nešto zaista šta je živo i što je moje. Ne pričam ja kao neki iper roditelj, nego vjerovatno svi roditelji na svijetu imaju taj osjećaj".

"Smetate mi, gledam crtać"

Grašo je prepričao i jednu zanimljivu situaciju iz porodičnog doma, kada mu je gost bio Zdravko Čolić.

"To je zaista bilo strašno slatko. Zdravko je došao kod mene kući. Imali smo jedno lijepo veče druženja i moja Alba, naravno koja tad nije imala još četiri godine, je neki crtać gledala, Zdravko je nešto pričao i nakon toga je počeo pjevati neku pjesmu i to je bilo tako slatko, za stolom samo mi. Ona je izašla i rekla: 'Možete li vi, barba, prestati tako glasno pjevat, smetate mi, gledam crtać'. Mi smo se nasmijali i ja gledam njega i kažem: „Sad vidiš, meni moj život”, kažem Zdravku: „Ona s tri i po godine kaže tebi da prestaneš pjevati, a ja da si ušao u moju kuću s tri i po godine bi se odmah onesvijestio.” Ja sam ga obožavao, “Malo pojačaj radio”, "Da si zvezda sele moja". Imam snimke kad sam imao četiri godine, video gdje to pjevam, za mene je on bio živi Bog. Sad sjedimo i pijemo piće i družimo se".

(Blic, MONDO)