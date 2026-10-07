Zakon o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja trebalo bi da počne da se primjenjuje 1. jula 2027. godine, umjesto dosadašnjeg rješenja prema kojem je početak njegove primjene vezan za dan pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji EU.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Za sprovođenje zakona u periodu od 1. jula do 31. decembra 2027. godine potrebno je, prema procjeni Ministarstva finansija, obezbijediti 148.348 eura iz državnog budžeta.

Predlogom zakona o izmjeni Zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja mijenja se član 44, tako da zakon stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, dok će se primjenjivati od 1. jula 2027. godine.

Ministarstvo finansija, u mišljenju na Predlog zakona, navodi da sa aspekta implikacija na poslovni ambijent nema primjedbi, kao ni sa aspekta državnog budžeta, piše CdM.

Kako je obrazloženo, važećim zakonskim rješenjem početak primjene zakona vezan je za datum pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, koji nije unaprijed određen.

„Predloženo rješenje ima za cilj stvaranje pravne sigurnosti u pogledu početka primjene ovog Zakona, kao i obezbjeđivanje uslova za njegovu punu i efikasnu primjenu”, piše u obrazloženju.

U Ministarstvu pravde smatraju da bi utvrđivanje konkretnog datuma omogućilo da se na vrijeme sprovedu sve neophodne normativne, organizacione, kadrovske, tehničke i finansijske aktivnosti.

“Evropska komisija u okviru pregovaračkih poglavlja 23 i 24 insistira na uspostavljanju funkcionalnog sistema naknade štete žrtvama krivičnih djela, posebno žrtvama trgovine ljudima”, ističe se u obrazloženju.

Dalje se navodi i da su GRETA i GREVIO ukazivali na potrebu obezbjeđivanja djelotvornog i pravovremenog sistema naknade štete.

Prema procjeni fiskalnog uticaja, za prvih šest mjeseci primjene zakona potrebno je ukupno 148.348 eura.

“Od tog iznosa, najveći dio – 88.848 eura – odnosi se na naknade predsjedniku, članovima i zamjenicima članova Komisije. Predviđeno je da im pripada naknada za rad u mjesecima u kojima su održane sjednice, u visini od 50 odsto prosječne bruto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini”, naglašeno je u mišljenju.

Za štampanje Programa i plana obuke, Priručnika i Informatora planirano je 4.500 eura, dok je za izradu i održavanje elektronske evidencije, odnosno softvera o podnosiocima zahtjeva i donesenim odlukama, predviđeno 30.000 eura, prenosi CdM.

Za same naknade žrtvama krivičnih djela nasilja predviđeno je oko 25.000 eura.

Ministarstvo finansija navodi da sprovođenjem zakona ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze, niti je predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih bi proistekle dodatne finansijske obaveze.

U obrazloženju Predloga zakona pojašnjava se da postojeće rješenje odlaže ostvarivanje prava žrtava krivičnih djela nasilja na naknadu štete, iako je zakonski okvir već usvojen.

„Samo postojanje zakonskog okvira nije dovoljno, već je neophodna njegova puna i djelotvorna primjena“, navodi se u obrazloženju.

Predlagač ocjenjuje da bi zadržavanje postojećeg rješenja značilo da bi sistem naknade štete ostao vezan za datum pristupanja Evropskoj uniji, zbog čega žrtve ne bi mogle da ostvare zakonom predviđeno pravo prije tog datuma.

Takođe, Crna Gora bi se, kako se navodi, i dalje suočavala sa primjedbama Evropske komisije i međunarodnih nadzornih tijela zbog nepostojanja funkcionalnog sistema naknade štete.

Predložena izmjena zakona predviđena je i Akcionim planom za ispunjenje završnih mjerila za Pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava, a predlagač traži da se zakon donese po hitnom postupku.

Cilj je, kako se zaključuje, da se stvore uslovi za uspostavljanje funkcionalnog i održivog sistema državne naknade štete žrtvama krivičnih djela nasilja i istovremeno ispune obaveze Crne Gore u procesu evropskih integracija.