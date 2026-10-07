Podgorička policija uhapsila je S.L. (25) i A.K. (23) iz Podgorice osumnjičene za prodaju droge kod kojih je pronađena marihuana i preko 1.700 eura, saopštila je Uprava policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

“Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, u nastavku aktivnosti na suzbijanju ulične prodaje narkotika, izvršili pretres objekata kod dvije osobe za koje se sumnja da se u dužem vremenskom periodu bave nabavkom i stavljanjem u promet droge i da je prodaju na teritoriji Podgorice, i kod njih pronašli marihuanu namijenjenu uličnoj prodaji, novac u iznosu od preko 1.700 eura, te ih, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapsili”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Službenici Stanice kriminalističke policije za borbu protiv droge su izvršili pretres kuće koju koristi S.L. (25) iz Podgorice i kod njega pronašli i oduzeli oko 70 pakovanja marihuane i predmete za pakovanje droge.

Dodali su da je pronađen i oduzet i novac u iznosu od 1.702,50 eura, u različitim apoenima i metalnim kovanicama, za koji se sumnja da je stečen prodajom droge.

“Od njega su prikupljena obavještenja na okolnosti događaja, nakon čega je, po nalogu državnog tužioca, S.L. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. U okviru iste akcije izvršen je i pretres stana koji koristi A.K. (23) iz Podgorice. Pretresom je pronađena i oduzeta određena količina rasute biljne materije – marihuane, vaga za precizno mjerenje, PVC kese za pakovanje i drugi predmeti”, kazali su.

Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, A.K. je testiran na droge, te je utvrđeno da je pozitivan na kokain i marihuanu.

“Nakon prikupljenih obavještenja, A.K. je po nalogu tužioca uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, zaključili su iz UP.