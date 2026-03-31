Novo suđenje za ubistvo Ljubiše Mrdaka i pljačku pošte u Nikšiću nikako da počne. I dok je glavni pretres do sada odgađan zbog nedolaska pojedinih optuženih, ovoga puta nije održan zbog nepojavljivanja Nemanje Miljkovića, koga je policija u Banjaluci uhapsila nakon što je kod njega pronašla kilogram i po droge:

"Predmet je dat Višem državnom tužilaštvu da odluči o tom kako ćemo dalje. Da li ćemo nastaviti bez njega ili ćemo morati da čekamo da se to tamo završi. Vidjećemo šta će se desiti", rekao je Dragomir Ćalasan, advokat porodice Mrdak.

Jedna od opcija, kako su nam kazali advokati odbrane, je da se Miljkoviću sudi u odsustvu. On je jedan od sedmorice optuženih za pljačku pošte i ubistvo Mrdaka.

Optuženima se sudi ponovo nakon što je Apelacioni sud u novembru prošle godine usvojio žalbe Višeg državnog tužilaštva, porodice Mrdak i Pošte Crne Gore i ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda kojom su oslobođeni optužbi.

"Ja bih želio i porodica bi željela da postupak krene, da se počne da se radi i da polako dođemo do prave istine. Kako će se to odvijati dalje ne zavisi od nas. Zavis od sudstva , tužilaštva i od njihovog dolaska, hoće li doći, neće li doći", istakao je Ćalasan.

Ljubiša Mrdak je ubijen 20. oktobra 2021. godine na parkingu nove Pošte u Nikšiću tokom pljačke, dok je čuvao novac za isplatu penzija. Maskirane osobe su tom prilikom ukrale preko 400 hiljada eura, a novac nikada nije pronađen.