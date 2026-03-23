Mediji RS prenose da je kod Miljkovića i B.K. koji je uhapšen sa njim pronađeno oko 1,4 kilograma droge - od čega 1,15 kokaina, a ostalo marihuane i hašiša, te silikonske maske i oko 8.500 maraka.

Izvor: MUP RS

U akciji Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske (RS) i policijske uprave Gradiška uhapšen je Nemanja Miljković (40), kojem se u Crnoj Gori sudi zbog saučesništva u ubistvu Ljubiše Mrdaka u Nikšiću.

Mediji RS prenose da je kod Miljkovića i B.K. koji je uhapšen sa njim pronađeno oko 1,4 kilograma droge - od čega 1,15 kokaina, a ostalo marihuane i hašiša, te silikonske maske i oko 8.500 maraka.

"Pod nadzorom postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršen je pretres jedne lokacije u Banjaluci i vozila koja koriste osumnjičena lica, kojom prilikom je oduzeto oko 150 grama opojne droge kokain, manja količina opojne droge marihuana i hašiš, oko 8.500 KM, silikonska maska za lice, perika i gumene rukavice, više mobilnih telefona i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku", navode iz MUP-a RS.

Mrdak je ubijen 20. oktobra 2021. godine na parkingu nove Pošte u Nikšiću tokom pljačke, dok je čuvao novac za isplatu penzija. Maskirani razbojnici su tom prilikom ukrali preko 400 hiljada eura, a novac nikad nije pronađen.