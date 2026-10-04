Nekoliko ljudi uspjelo je da savlada osumnjičenog i zadrži ga do dolaska policije

Izvor: YouTube/Printscreen/ Victor Vinje Nystrøm

Norveška policija je oko 8 časova u nedelju ujutru dobila prijavu o pucnjavi u šumi istočno od Haldena. Dvije osobe su pronađene mrtve na mjestu napada, dok je treća osoba teško ranjena i helikopterom hitne pomoći prevezena u bolnicu.

Pokrenuta je velika potraga za napadačem, a policija je u akciju uključila dronove i pse tragače. Samo sat i po nakon pucnjave policija je obustavila potragu i potvrdila da je uhapšen 20-godišnji muškarac.

Prema navodima svedoka, nekoliko ljudi uspjelo je da savlada osumnjičenog i zadrži ga do dolaska policije.

Napadnuta grupa lovaca

Menadžer za vanredne situacije Vilhelm Bjolset rekao je da je u trenutku pucnjave bilo najmanje deset ljudi. Grupa se okupila kako bi rasporedila stražarska mjesta kada je na njih otvorena vatra.

Prema navodima norveških medija, osumnjičeni je nakon toga nastavio da traži druge žrtve. Policija sada pokušava da utvrdi da li je napadač bio povezan sa žrtvama, kao i koji je bio motiv napada.

https://t.co/BfzXLXjahIHer er det vel en såkalt norsk statsborger som har vært på ferde, for å sannsynligjøre begivningenes gang. — Bybonden (@Bybonden25)October 4, 2026

- Sprovodimo tehničku istragu na mjestu događaja i razgovaraćemo sa nekoliko osoba - navela je policija u saopštenju.

Stanovnik iz okolnog područja rekao je da je čuo nekoliko pucnjeva u šumi.

- Čuo sam dva pucnja. Spavao sam i probudili su me pucnji, tako da ih je vjerovatno bilo više - rekao je on.

Kako je dodao, u početku je pretpostavio da se pucnji čuju zbog lova na losove. Na mjestu događaja i dalje se nalaze dva policijska helikoptera, helikopter hitne pomoći i spasilački helikopter.

To personer er skutt og drept ved Halden. Den tredje er alvorlig skadet. Alle tre skal ha tilhørt samme jaktlag. Gjerningspersonen ble overmannet av vitner, og overlevert til politiet. Tilhører ikke samme jaktlag. https://t.co/Sth02Sj2ea — Espen Teigen (@espenteigen)October 4, 2026

Formiran krizni tim

Krizni tim je formiran kako bi pomogao nadležnima da sagledaju situaciju i pruže podršku pogođenima. Gradonačelnik Haldena, Fredrik Holm izrazio je saučešće porodicama žrtava.

- Ovo je veoma ozbiljan i tragičan incident koji je teško pogodio više ljudi. Naše misli su sa porodicama - rekao je vršilac dužnosti šefa policije Vibeke Šojen. Policija je upozorila građane da ne puštaju pse u okolini mjesta događaja.

Operativni rukovodilac Gisle Lindhajm Sven rekao je da "više ne bi trebalo da bude opasnosti u tom području". Istraga o okolnostima pucnjave, motivu napada i mogućoj vezi osumnjičenog sa žrtvama je u toku.