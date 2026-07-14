Pripadnici Uprave saobraćajne policije zaustavili su na auto-putu kod Malog Požarevca vozača BMW-a sa švajcarskim registarskim oznakama koji je vozio čak 244 kilometra na čas, iako je na toj dionici ograničenje 130 km/h.

Izvor: Rina

Pripadnici Uprave saobraćajne policije zaustavili su presretačem na auto-putu kod Malog Požarevca M. D. (1991), državljanina Srbije, koji se vozilom marke BMW kretao brzinom od 244 kilometra na čas, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

On je naveo da je ograničenje brzine na tom dijelu puta 130 kilometara na čas.

Vozač, koji je upravljao BMW-om švajcarskih registarskih oznaka, isključen je iz saobraćaja.

Protiv njega je podnijeta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Dačić je podsjetio da pripadnici saobraćajne policije od 13. do 19. jula sprovode centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, sa ciljem unaprjeđenja bezbijednosti tokom letnje turističke sezone.

Tokom prvog dana akcije kontrolisano je više od 8.300 vozila, a otkriveno je gotovo 6.000 saobraćajnih prekršaja.

MUP je apelovao na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenje brzine i druge saobraćajne propise, jer odgovornim ponašanjem čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju.

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Pogledajte 00:15 Vozač isključen iz saobraćaja kod Malog Požarevca Izvor: Mup Srbije Izvor: Mup Srbije

(RINA/Mondo)