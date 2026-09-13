Službenici kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica rasvijetlili su dva krivična djela razbojništvo i uhapsili M. J. (41) iz Podgorice, zbog sumnje da je uz prijetnju nožem opljačkao dvojicu taksi vozača.
Kako je saopšteno iz policije, prvo razbojništvo dogodilo se 7. septembra na taksi stajalištu u Ulici Novaka Miloševa. Osumnjičeni je ušao u taksi vozilo kojim je upravljao 61-godišnji vozač i zatražio prevoz u pravcu Konika, do jednog marketa.
Tokom vožnje, kako se sumnja, M. J. je zaprijetio vozaču nožem i oduzeo mu 50 eura. Nakon toga zatražio je da bude prevezen do Bloka V, gdje je izašao iz vozila i udaljio se.
Sumnja se da je isto krivično djelo ponovio danas, 13. septembra, u jutarnjim časovima. Ovoga puta, kako navode iz policije, zaustavio je taksi kojim je upravljao 41-godišnji vozač i zatražio prevoz u pravcu naselja Drač.
I ovom prilikom je, uz prijetnju nožem, od vozača oduzeo novac – 30 eura – nakon čega je pobjegao.
Policija je, radeći na rasvjetljavanju slučajeva, prikupila obavještenja od više osoba i sprovela operativno-taktičke i kriminalističke aktivnosti na terenu, što je dovelo do identifikacije osumnjičenog.
M. J. će danas biti sproveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.