Službenici kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica rasvijetlili su dva krivična djela razbojništvo i uhapsili M. J. (41) iz Podgorice, zbog sumnje da je uz prijetnju nožem opljačkao dvojicu taksi vozača.

Izvor: Uprava Policije CG

Kako je saopšteno iz policije, prvo razbojništvo dogodilo se 7. septembra na taksi stajalištu u Ulici Novaka Miloševa. Osumnjičeni je ušao u taksi vozilo kojim je upravljao 61-godišnji vozač i zatražio prevoz u pravcu Konika, do jednog marketa.

Tokom vožnje, kako se sumnja, M. J. je zaprijetio vozaču nožem i oduzeo mu 50 eura. Nakon toga zatražio je da bude prevezen do Bloka V, gdje je izašao iz vozila i udaljio se.

Sumnja se da je isto krivično djelo ponovio danas, 13. septembra, u jutarnjim časovima. Ovoga puta, kako navode iz policije, zaustavio je taksi kojim je upravljao 41-godišnji vozač i zatražio prevoz u pravcu naselja Drač.

I ovom prilikom je, uz prijetnju nožem, od vozača oduzeo novac – 30 eura – nakon čega je pobjegao.

Policija je, radeći na rasvjetljavanju slučajeva, prikupila obavještenja od više osoba i sprovela operativno-taktičke i kriminalističke aktivnosti na terenu, što je dovelo do identifikacije osumnjičenog.

M. J. će danas biti sproveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.