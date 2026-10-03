Rukovodilac operativnih jedinica u Službi zaštite i spašavanja Marko Radulović kazao je za „Dan“ da je vatra izbila na nepristupačnom terenu, ali da su vatrogasci brzom intervencijom uspjeli da spriječe njeno širenje.

Izvor: MONDO

Tri ekipe vatrogasaca intervenisale su večeras na Gorici, nakon što je izbio požar koji je zahvatio manju površinu trave i niskog rastinja.

Rukovodilac operativnih jedinica u Službi zaštite i spašavanja Marko Radulović kazao je za „Dan“ da je vatra izbila na nepristupačnom terenu, ali da su vatrogasci brzom intervencijom uspjeli da spriječe njeno širenje.

„Dojavu da je došlo do požara dobili smo u 19:20 časova. Na terenu je izašlo 12 vatrogasaca. Požar je ugašen u početnoj fazi“, kazao je Radulović