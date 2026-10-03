Muškarac u Borči pretukao bivšu djevojku ispred poznatog restorana u tom dijelu Beograda.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

U četvrtak 1. oktobra uhapšen je muškarac (37) zbog sumnje da je brutalno pretukao svoju bivšu djevojku (26) ispred jednog poznatog restorana u Borči u Beogradu, saznaje "Telegraf". Kako navodi pomenuti portal, izbila je svađa nakon čega ju je on napao i počeo da je udara rukama po glavi i tijelu.

Nakon toga ju je oborio na zemlju pa ju je davio rukama i gazio nogom. Potom joj je polomio telefon i pocijepao novac koji je imala u torbi.

Njoj je pomoć prućena u KBC Zemun gde su joj konstatovane teške tjelesne povrede i zadržana je na daljem liječenju. Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.