U saopštenju se navodi da je odbjegli policajac Ljubo Milović osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 19 godina i novčanu kaznu od 100.000 eura...

Izvor: Interpol

Viši sud saopštio je da je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici objavljena presuda, kojom je Radoje Zvicer oglašen krivim zbog krivičnih djela teško ubistvo, te da je osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.

U saopštenju se navodi da je odbjegli policajac Ljubo Milović osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 19 godina i novčanu kaznu od 100.000 eura, zbog krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, dok je Petar Lazović dobio 20 godina kao i da plati 100.000 eura zbog krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

"Optuženi V.M. na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 godina i 3 mjeseca zbog krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, Ž.R. na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 godina i 9 mjeseci zbog krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, S.N. na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 godina i 3 mjeseca zbog krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, R. D. na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 godina i 3 mjeseca zbog krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, optuženi P. R. na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina zbog krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", piše u saopštenju.

Sud je naveo i da je optuženi M.R. osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina i 9 mjeseci zbog krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, optuženi P.N. na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina i 10 mjeseci zbog krivičnih djela pranje novca i optuženi M. P. na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 godina i 9 mjeseci zbog krivičnih djela teško ubistvo u pokušaju.

Od optuženog Nikše Perovića, kako se navodi, saglasno čl. 268 st. 6 KZ CG oduzeta nepokretnost upisana u list nepokretnosti PJ Kotor KO Dub i to stambeno poslovna zgrada površine 480 m2, a na osnovu istog člana od oca okrivljenog M.R. se oduzima stambeni prostor upisan u list nepokretnosti KO Nikšić površine 69 m2.

"Obzirom da su optuženi L.P. i M. Lj. izvršili krivično djelo krijumčarenje iz čl. 265 st. 3 u vezi čl 23 st. 2 i čl. 49 KZ CG, osim kazne zatvora istima su izrečene i novčane kazne u iznosima od po 100.000 eura, obzirom da je ovo krivično djelo izvršeno iz koristoljublja", navodi sud.

Takodje na osnovu odredbi čl. 112 i 113 st. 1 KZ CG, a na ime oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, sud je našao da optuženi Zvicer treba da plati iznos od 294.000 eura, optuženi Lazović iznos od 32.000 eura, Milović iznos od 31.800 eura, a optuženi Z.R. i M.R. da solidarno plate iznos od 547.000 eura, sve u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti presude.

"Posebno se napominje da je sud za optuženog Z.R. prilikom izricanja jedinstvene kazne zatvora primjenio odredbu čl 48 st. 2 tač. 1 KZ CG, gdje je propisano da će sud ako je za neko od krivičnih djela u sticaju utvrdio kaznu dugotrajnog zatvora, izreći će samo tu kaznu, pa kako je sud optuženog R.Z. za krivično djelo teško ubistvo iz čl. 144 st. 1 tač. 1 i 4 u vezi čl. 23 st. 2 KZ CG, utvrdio kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina, to mu je i izrekao naprijed navedenu jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora, a da je za optuženog L.P. prilikom izricanja jedinstvene kazne zatvora primjenio odredbe čl. 48 st. 2 tač. 2 KZ CG, gdje je propisano da ako je za krivična djela u sticaju utvrdio kazne zatvora povisiće najtežu utvrdjenu kaznu, s tim da jedinstvena kazna ne smije dostići zbir utvrdjenih kazni, ali ni preći 20 godina zatvora", piše u saopštenju Višeg suda.

Presudu je donijelo specijalno vijeće Višeg suda u Podgorici u sastavu i to - sudija Veljko Radovanović kao predsjednik vijeća, te sudije Đokaj Amir i Leković Branislav kao članovi vijeća.