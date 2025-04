Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović kazao je da će biti preduzeti svi mehanizmi kako bi Opština naplatila od Marovića kompletan iznos.

Devet godina od kada je osuđen da je bio šef budvanske kriminalne grupe, Svetozaru Maroviću Opština Budva, kojoj je nanio višemilionsku štetu sa svojom kriminalnom mrežom koja je uključivala sina, rodbinu, prijatelje kumovine i poslovne saradnike, do sada mjesečnim “skidanjem” dijela penzije uspjela je da naplati svega 22.412 eura.

To je “Vijestima” potvrđeno u Opštini, čiji Sekretarijat za zaštitu imovine i dalje vodi pravnu borbu kako bi se naplatilo preostalih 780 hiljada eura, koliko je Marović ostao dužan od 1,1 miliona eura presuđene novčane kazne, na ime imovinske koristi koju je stekla njegova krimi grupa, a koju je dužan bio da do oktobra 2017. isplati u budžet rodnog grada.

Opština, kako su “Vijesti” ranije objavile, na kraju svakoga mjeseca preko javne izvršiteljke naplaćuje dio od penzije Svetozara Marovića, koji je sada nakon povećanja dostigao iznos od 317,91 eura.

Javna izvršiteljka Snežana Pavličić je u izvještaju sačinjenom 27. marta, obavijestila Opštinu, kako je “Vijestima” potvrđeno, da na račun “izvršnog povjerioca (Opština Budva) radi naplate novčanog potraživanja od 1.096.481,39 eura od izvršnog dužnika Svetozara Marovića prenijet ukupan iznos od 22.412,99 eura”.

Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović kazao je “Vijestima” da će biti preduzeti svi mehanizmi kako bi Opština naplatila od Marovića kompletan iznos.

Jovanović je svoj stav o Maroviću jasno iznio na minulom skupštinskom zasjedanju kada ga je označio kao jednog od idejnih vođa koalicije “Za budućnost Budve” te da je bio aktivno uključen u izborne procese u Budvi. Prvi čovjek Budve kazao je da se Marović sa ključnim aktivistom koalicije “Za budućnost Budve” iz Grblja sastajao na Zlatiboru, ali isto tako kazao da mu je najznačajniju čestitku kada je 6. februara izabrana za predsjdnika Opštrine Budva uputila kćerka šefa budvanske OKG Milena Marović Bogdanović, kada je na društvenoj mreži objavila status da je za Budvu “dan žalosti” opisujući glasanje za Jovanovića u parlamentu.

Pravni tim starijeg Marovića, koji se uspješno krije u Beogradu godinama unazad, a za kojim Crna Gora je raspisala potjernicu, i više puta bezuspješpno tražila od režima Aleksandra Vučića da ga izruči, locirajući da stariji Marović sa porodicom uživa u luksuznom stanu u beogradskom naselju Vračar, kako bi odslužio četvorogodišnju zatvorsku kaznu, na sve načine onemogućava da se Opština namiri.

Lokalna uprava je uspjela mučnim višegodišnjim postupkom, osporavanim pred sudom, da proda imovinu koju je Svetozar Marović založio, kao i njegov sin Miloš, i da naplati svega 300 hiljada eura. Preostalo je da se namiri još 780 hiljade eura, a to se svakako ne može namiriti ni prodajom imovine brata Dragana, koji je takođe založio dio svoje imovine, mada i on to sudski osporava.

Advokatska kancelarija “Komnenić i partneri” koja vodi u ime Opštine postupak u slučaju Marović, dostavila je, kako je “Vijestima” rečeno, nedavno Opštini stav da očekuju ovih dana da javna izvršiteljka što se tiče postupka izvršenja protiv izvršnog dužnika Dragana Mareovića dostavi rješenje kojim utvrđuje vrijednost nepokretnosti koje su u njegovom vlasništvu.

Kako je “Vijestima rečeno, sudski vještak izvršio je procjenu nepokretnosti Dragana Marovića koju je založio, što je on osporio. Nakon toga, sudski vještak se dodatno izjasnio, te se sada čeka da javna izvršiteljka konačno utvrdi vrijednost nepokretnosti Dragana Mareovića, nakon čega se očekuje prodaja.

Takođe, pred Upravnim sudom krajem marta okončan je spor po tužbi Svetozara Marovića protiv rješenja Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, povodom ocjene zakonitosti katastra kojim je dozvoljena zabilježba rješenja o izvršenju javne izvršiteljke, a odluka se očekuje krajem ovog mjeseca.

Viši sud u Podgorici je u maju prošle godine odbio kao neosnovanu žalbu Svetozara Marovića i potvrdio presudu kotorskog Osnovnog suda iz januara 2023, na osnovu koje će Opština nastaviti da od odbjeglog i osuđenog šefa budvanske kriminalne grupe naplaćuje dugovanje, ali i prodaje založenu imovinu.

Još prije nekoliko godina podnijet je predlog za izvršenje za prodaju imovine koju je Dragan založio, a koji je odlukom Suda u Kotoru ukinut. Sud je tada obustavio sve radnje. Na tu odluku postojala je mogućnost ustavne žalbe, koju je advokatska kancelarija Komnenić i podnijela, ali su paralelno sa tim pokrenuli novi postupak za izvršenje.

Međutim, desilo se da je Ustavni sud utvrdio da odluka Osnovnog suda u Kotoru nije bila zakonita, te je predmet vratio na ponovno odlučivanje. U ponovnom postupku Osnovni sud je odbio žalbu Dragana Marovića, te prihvatio izvršenje.

“Usvaja se predlog za izvršenje izvršnog povjerioca (Opština Budva) na osnovu izvršne isprave notarskog zapisa založne izjave od 9. juna 2016. godine, sačinjenog kod notara Slavke Vukčević iz Budve, i to u iznosu od 793.868,19 eura na ime preostalog nenamirenog dijela glavnog duga”, pisalo je u rješenju o izvršenju, koje su “Vijesti” ranije objavile a koje je Dragan Marović osporio.

Tim rješenjem na prodaji bi se našla polovina od dvije parcele od 1.013 i 589 kvadrata na Jazu, uz samu obalu, livada od 1.274 kvadrata, pašnjak od 615 i šuma od 2.190 metara kvadratnih u Krimovici, na kojima je Dragan Marović upisan kao vlasnik četvrtine. Predviđena je i prodaja imovine u selu Krimovica, gdje je mlađi Marović vlasnik osmine livade od 1.311 kvadrata, vikendica od 51, 68, 89 i 107 metara kvadratnih, livade od 249 kvadrata, pašnjaka od 182 i 250 kvadrata i šume od 3.115 kvadrata.

Advokatska kancelarija podnijela je predlog za izvršenje na osnovu založne izjave od 9. juna 2016. godine, a koju su dala braća Marović.

Presudom Višeg suda od 12. septembra 2016, s klauzulama pravosnažnosti i izvršnosti, potvrđeno je potraživanje Opštine Budva od Svetozara Marovića u iznosu od 1.096.481 eura, pišu Vijesti.

Marović je uhapšen u decembru 2015. godine, da bi u maju sljedeće bio pušten iz spuškog zatvora nakon što je priznao krivicu i zaključio sporazum koji je verifikovao Viši sud. Marović je otišao u Beograd, gdje se i sada nalazi, a tamošnje vlasti nijesu ga izručile Crnoj Gori i pored urgencija tri Vlade.

Glavna kazna, kojom je Marović osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i devet mjeseci, apsolutno zastarijeva 10. oktobra 2026.