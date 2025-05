Pravosudni organi Srbije, u skladu sa Ustavom te države, evropskim i svjetskim poveljama, odlučuju o izručenju traženih osoba drugim državama, kazao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

On je to rekao odgovarajući na pitanje novinara kada će Svetozar Marović biti izručen Crnoj Gori, nakon što je, ranije ove sedmice, crnogorsko Ministarstvo pravde po sedmi put to zatražilo od organa Srbije.