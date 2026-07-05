Gašenje dodatno otežava jak vjetar koji neprestano raspiruje vatru, zbog čega se plamen brzo širi preko suve trave i niskog rastinja.

Izvor: MONDO

Veliki požar izbio je danas nešto poslije 12 časova u zaseoku Šarci, u Mjesnoj zajednici Mataruge kod Pljevalja, gdje je vatra zahvatila travu i nisko rastinje, prenosi PV Informer.

Prema informacijama koje objavljuje PV Informer, zbog jakog vjetra požar se velikom brzinom proširio na više objekata, a na terenu je angažovano više ekipa vatrogasaca-spasilaca koje pokušavaju da spriječe dalje širenje vatre i zaštite preostala domaćinstva.

Kako navodi PV Informer, u požaru je do sada u potpunosti izgorjela jedna kuća i sedam pomoćnih objekata.

Gašenje dodatno otežava jak vjetar koji neprestano raspiruje vatru, zbog čega se plamen brzo širi preko suve trave i niskog rastinja.

PV Informer podsjeća da je područje Mataruga jedno od najugroženijih kada su u pitanju požari na teritoriji opštine Pljevlja, te da ovo nije prvi put da vatrena stihija zahvata ovaj kraj.