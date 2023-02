Ubistvo jednog od šefova škaljarskog klana i njegovog saradnika na Krfu 2020. bila je jedna od najambicioznijih kriminalnih likvidacija.

Udružile su se dvije moćne kriminalne grupe - kavačka i klan Darka Šarića, uloženo je 1,4 miliona eura i angažovana su čak 22 kriminalca iz Srbije, Crne Gore i Kosova.

Veljko Belivuk i huligani iz njegove grupe učestvovali su u lociranju Kožara, ali su odustali od dalje akcije pred samu likvidaciju. Kožar je ubijen, jer ga je saradnik Ratko Živković Zemo prodao "kavčanima", a njegova likvidacija bila je prekretnica mafijaškog rata.

KRIK navodi da otkriva detalje iz "skaj" poruka o ovom kriminalnom ubistvu za koje još niko nije optužen.

"Slabo spavam – izgorio od sunca juče, pa se budio“, požalio se svom saradniku jedan od šefova škaljarskog klana Alan Kožar, u poruci koju mu je poslao 26. juna 2020.

Sem opekotina, bilo je i ozbiljnijih problema zbog kojih se Kožar brinuo. Morao je da se krije od policije koja ga je tražila, ali i od ubica iz suparničke kriminalne grupe, pa je pobjegao iz rodne Crne Gore. Gdje se tačno nalazi nije otkrivao nikome sem najbližem krugu ljudi.

"Uzmi brate, kažu da je jogurt dobar, pa se izmaži“, posavjetovao ga je, glumeći zabrinutost, saradnik koji se sa njim dopisivao preko specijalnog programa za bezbjednu komunikaciju "skaj“.

Odmah nakon što je umirio šefa, Kožarev saradnik je njihovo dopisivanje poslao nikom drugom do – šefovima suparničkog kavačkog klana. Ove poruke su kavčanima pomogle da potvrde svoje sumnje da se Kožar krije najvjerovatnije u Grčkoj, ali i otkrile da ima jednu slabost koja ga čini lakom žrtvom – izlazi iz skrovišta i posjećuje plaže. Napravili su još jedan korak ka tome da ga lociraju i konačno završe s njim.

Kožar im je bio važan da bi zadali ključan udarac suparnicima. Nekoliko mjeseci ranije, početkom 2020, kavački klan je u Atini likvidirao drugog šefa konkurentskog škaljarskog klana – Igora Dedovića.

Od tada su smišljali kako da stignu do sljedeće mete koju je, iz ugla kriminalnog rata, bilo još značajnije likvidirati. Za razliku od Dedovića, koji je vodio poslove sa drogom, Kožar je bio glavni ubica škaljarskog klana.

Kožar, tada četrdesettrogodišnjak, bio je upečatljiva figura u balkanskom podzemlju.

Život kriminalca „kalio“ je još u maloljetničkim danima, kada je bio tri puta osuđivan. Kasnije je više puta bio hapšen i optuživan zbog nasilnih djela, uključujući reketiranje poznatog biznismena, planiranje ubistava, ali i to da je naredio da se komandiru interventne jedinice policije u Baru postavi bomba ispod automobila.

Kao vođa kriminalne grupe u ovom crnogorskom gradu, Kožar je bio u savezu sa škaljarskim klanom i borio se na njihovoj strani u kriminalnom ratu.

Bio je jako poštovan među svojim saradnicima – kako tvrde oni sa kojima su novinari KRIK-a razgovarali, a koji imaju saznanja o ratu klanova i grupama koje u njemu učestvuju.

„Kožar je bio harizmatičan i svi su ga voljeli jer je pazio na svoje ljude. Klince koje je regrutovao (kao ubice) dobro je plaćao, a kad vrše svoje prvo ubistvo, on, iako šef, ode sa njima i pokaže im kako se radi“, ispričao je jedan od njih novinarima. „Ako je neko njegov uhapšen, ode mu do porodice i ostavi novac za njega kad izađe iz zatvora – a on samo treba da ćuti. Ako njegovi ljudi imaju problem s nekim, on to rješava", prenosi Krik.

Kožar se 2020. godine krio jer je za njim potjernicu raspisala crnogorska policija, ali i zato što se rat u podzemlju usijao.

Kavačka grupa bila je posebno uporna da pronađe Kožara jer je njihov šef Radoje Zvicer u maju te godine zamalo ubijen u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine. Iako su ga ubice škaljarskog klana upucale više puta, Zvicer je preživio.

Neprijateljski klan, međutim, nije imao mnogo ideja o tome gdje se Kožar tačno nalazi – mogli su samo da pretpostave da je u Grčkoj. Jedan od saradnika kavčana bio je distributer sistema za tajnu komunikaciju „skaj“ i mogao je da vidi u kojoj zemlji je određeni broj aktivan, ali ne više od toga. Grčka je velika zemlja i bile su im potrebne informacije koje će im pomoći da suze pretragu i lociraju ga.

Njih je kavčanima omogućio čovjek koji je uživao veliko povjerenje vrha škaljarskog klana, uključujući i Kožara, navodi se u policijskom izvještaju o analizi „skaj“ poruka do kojeg je došao KRIK.

Ratko Živković poznatiji kao Zemo bio je krtica u škaljarskom klanu preko koje su suparnici uspjeli da pronađu i ubiju Kožara.

O ovom misterioznom kriminalcu malo se zna, ali materijal koji posjeduje KRIK, opisuje ga kao uspješnog spletkaroša koji je promijenio kurs kriminalnog rata tako što je omogućio kavačkom klanu da stigne do najviših meta. Osim toga, uspio je da dosta dugo krije od svojih saradnika iz škaljarskog klana da je upravo on taj koji im radi o glavi.

„Taj čovjek se infiltrirao vrlo visoko u škaljarski klan i preko njega smo mi dobijali informacije“, rekao je o njemu Srđan Lalić, svjedok saradnik u postupku koji se vodi protiv beogradske huligansko-kriminalne grupe bliske kavačkom klanu.

On je na sudu objasnio da je ovaj čovjek, kojeg je znao samo po nadimku Zemo, uspio da se približi vođama škaljarskog klana zahvaljujući dobro izvedenom triku.

„Zemo im je ponudio da može da otme i ubije jednog od izvršilaca (ubistva Dedovića) iz Atine. Mi (kavčani) smo izrežirali tu otmicu. Svezali smo ga, posuli smo malo lažne krvi za filmske setove po licu, napravili fotografije, javili (škaljarcima) da je navodno otet, a onda otišli u (beogradsko naselje) Krnjaču gdje je bila iskopana rupa i tu smo ga slikali navodno mrtvog“, ispričao je Lalić na sudu. „Tako Zemo dolazi u poziciju da se približi njima (šefovima škaljaraca) i stekne potpuno njihovo povjerenje.“

Lalić nije znao mnogo o tome šta se dogodilo na Krfu, ali izvještaj do kojeg je došao KRIK donosi detalje.

Prije dvije godine evropska policija je uspjela da razbije „skaj“ i tako dođe do miliona tajnih poruka koje su razmjenjivali kriminalci širom svijeta, uključujući i balkanske grupe. Novinari KRIK-a došli su do izvještaja o analizi poruka u vezi sa ubistvom Kožara, kao i do samih poruka.

One pokazuju da je Zemo uspio da uspostavi direktnu komunikaciju sa Kožarem i da su poruke razmjenjivali u prijateljskom tonu. To je bila velika šansa za kavački klan, ali kako se tvrdi u izvještaju – i za čuvenog narko-bosa Darka Šarića.



Udruženi klanovi

Izvještaj o analizi „skaj“ poruka tvrdi da su se za ubistvo Kožara udružile dvije moćne kriminalne grupe: kavačka koju je predvodio Zvicer i klan Darka Šarića.

Za Zvicera situacija je bila jasna. Njegova grupa godinama je bila u krvavom ratu sa škaljarskom grupom, koji je davno prevazišao okvire početnog sukoba oko poslova sa švercom kokaina: u njemu su stradali i prijatelji i članovi porodica obje strane. Do danas je više od 70 leševa ostavljeno u ovom ratu uzduž Evrope, na potezu od Turske do Španije, i djeluje da se rat vodi do potpunog istrebljenja.

Donedavno, međutim, nije bilo poznato da je i Šarić uzeo učešće u ovom ratu niti su za sad poznati tačni motivi zbog čega bi naručio ubistvo Kožara.

Šarić jeste ranije imao sukoba sa jednim od šefova škaljarske grupe – Jovanom Vukotićem, o čemu je KRIK pisao prije skoro tri godine. Nakon što je Šarić morao da pobjegne sa Balkana i da se sakrije jer je pokrenuta međunarodna operacija „Balkanski ratnik“ 2009. godine, Vukotićevi ljudi su to vidjeli kao priliku da preuzmu dio njegovih poslova: zapalili su Šarićevu diskoteku u Kotoru, a ubijen mu je i glavni čovjek u ovom crnogorskom gradu.

Rat klanova, međutim, počeo je godinama kasnije – 2014. godine.

U trenutku likvidacije Kožara, Šarić se nalazio u pritvoru u Beogradu gdje mu se sudilo zbog šverca droge. Istražitelji u izvještaju tvrde da je tada koristio tajni telefon na kojem je imao instaliranu „skaj“ aplikaciju i preko nje se, krijući se iza nadimka Jenny, dogovarao oko ubistva sa drugim članovima zavjereničke grupe.

"Iako je Darko Šarić bio u zatvoru u Srbiji, gdje je služio zatvorsku kaznu, bio je u dnevnoj komunikaciji sa saradnikom Nikolom Spasojevićem koji je bio glavni organizator ubistva sa njegove strane“, navodi se u izvještaju.

U samim porukama se ne spominje Šaricevo ime, niti je pronađen telefon prilikom pretresa njegove ćelije, ali se tvrdi da se na osnovu sadržaja poruka može zaključiti da se upravo on dopisivao.

Tako, recimo, na dan kada je Šarić dobio sina, sredinom maja te godine, na pomenuti „skaj“ broj stiglo je više poruka poput: „Čestitam brate nek je živ i zdrav sto godine i da što prije iziđeš da odrasta sa tobom.“

Takođe, poruke koje su poslate sa tog „skaj“ broja pokazuju da ih piše neko ko se nalazi u pritvoru.

„Treniram, a nemam sa kim da pričam, jer sam ja sâm na šetnju i u ćeliji“, stigla je Zviceru poruka sa jednog od telefona za koje se sumnja da je koristio Šarić.

Šarićev advokat Dalibor Katančević, s druge strane, kaže za KRIK da ovo nije dovoljno da se tvrdi da je Šarić iza tog „skaj“ broja.

„Šarić tvrdi da niti je koristio takav telefon, niti je mogao da ga koristi jer je bio u ćeliji. Sve drugo, bez materijalnih dokaza o tome da je on ikada koristio takav telefon, svodi se na obične spekulacije“, kaže advokat.

„Morate da znate da je kompletna istraga oko ‘skaj’ aplikacije obavijena velom tajne. Odbrani se ne omogućava da analizira niti vrijeme niti način pribavljanja takvog dokaza od strane navodno francuskih istražnih organa, niti način dostavljanja tog materijala Srbiji“, kaže Katančević.

Kako piše u izvještaju o „skaj“ porukama u koji je KRIK imao uvid, Šarić i Zvicer su navodno dogovorili da daju dio svojih ljudi za operaciju ubistva Kožara i da ovaj projekat finansiraju sa 1,4 miliona eura.

Uspjeh akcije je, ipak, zavisio od toga koliko će dobro Ratko Živković Zemo uraditi svoj dio posla.

"Za čast i prvadu"

„Pošto je Živković bio u dnevnom kontaktu sa Kožarom, kavački klan je odlučio da (preko njega) šalje poruke svakog dana Kožaru u kojima će se raspitivati o tome šta jede, gdje pije, gdje ide u teretanu kako bi ga naveli da pošalje neku fotografiju koja bi pomogla kavačkom klanu da ga locira“, piše u izvještaju čiju kopiju posjeduje KRIK.

Povodom ove akcije kavački klan je napravio čet grupe na „skaju“ koje su nazvali „Za čast i pravdu“ i „Akcija“, a u kojima su diskutovali o tome šta je krtica saznala i koji je najbolji pristup da Kožara navedu da se razotkrije. KRIK navodi da posjeduje poruke iz ovih grupa.

„Moraš ga loviti na sliku iz teretane“, napisao je Zvicer saradniku koji je bio na vezi sa Zemom. „Jedan dan mu slika oružje je li skupo, pa onda plastiku, auto kradeni što se nudi, motor i sve tako realne stvari. To su teme koje njega (Kožara) zanimaju.“

„I bitno je restorani đe je dobra hrana“, odgovorio je ovaj saradnik u „skaj“ grupi. „Svako jutro će biti – šta radiš brate kako je?“

Zemo je dobro uradio svoj posao. Tokom dopisivanja koje je trajalo oko dvije nedjelje, krajem juna i početkom jula 2020, Živković je uspio da dobije razne fotografije od Kožara, pa čak i vile u kojoj je boravio i motora kojim se vozio.

Iz dopisivanja su saznali i da je Kožar nedavno došao u Grčku, kao i da ide na plažu.

„Tek je došao, ja mislim, čim kaže da je juče izgorio“, komentarisali su oni u čet grupi. „Uželio se mora bio.“

Nakon što je Zemo fotografije prosleđivao kavčanima, oni su pretragama po internetu pokušavali da prokljuve gdje se tačno nalazi Kožar. Uporedno su u Grčku poslali vođu navijača iz Srbije Veljka Belivuka i njegovog saradnika da na terenu pokušaju da pronađu ono što se videlo na Kožarevim fotografijama.

Pojedini kavčani na grupi su se žalili na to koliko će ih cijela operacija koštati.

„Pa ako može daj da nađemo nekog u muriju da Kožnog nam locira – manje će nas koštati nego da šaljemo 20 ljudi (u Grčku).“

Istraga je, ipak, bila uspješna. Kavčani su prvo uspjeli da utvrde da se njihov neprijatelj nalazi na Krfu. Kožar je poslao sliku načinjenu u restoranu koji je posjetio i na njoj se vidjelo ostrvce, a kavčani su internet pretragom locirali restoran iz kojeg se vidi takav prizor. Posjetio je mjesto Perama, na istoku ostrva, nedaleko od grada Krfa.

„Pivo đe pio“, poslao je fotografiju restorana Zvicerov saradnik u grupu 7. jula i pobjedonosno napisao: „Našli smo kožnog.“

Drugi učesnik grupe je tada zaključio da je Kožar izabrao dobru lokaciju za skrivanje.

„Ostrvo, malo, za**ano, ali štek najbolje, a i toplo je, ima šume. Ja sam samo jednom bio iz Crne Gore jahtom prema Albaniji, nije daleko.“

Ovu informaciju su odmah prenijeli Belivuku koji se sa ekipom već bio u Grčkoj. Spasojević, Šarićev saradnik, mu je napisao: „Evo, našli smo đe pije piće. Vidi sad možeš li đe blizu naći onu plažu sa tegovima.“

„U Grčkoj, ali to je ostrvo bratić. Trebaju nam čamci, brod, ubacivanje na crno. Ma riješićemo sve samo kad znamo gdje je. Pu pu, da ne ureknemo, daće dragi Bog. Sad se bacamo da pregledamo cio Krf preko gugla“, odgovorio je Belivuk koji se na „skaju“ dopisivao pod nadimkom Soprano.

Terenci iz klana stigli su do rezultata obilazeći lokacije po Krfu.

„(Belivuk i saradnik) uspjeli su da pronađu mjesto gdje je Kožar iznajmljivao motor na Krfu. Zatim su uspjeli da otkriju restoran koji je Kožar posjetio i na kraju su uspjeli da lociraju vilu gdje je Kožar boravio“, piše u izvještaju.

Upoređujući slike na kojima se vidjelo dvorište i bazen vile koje im je Kožar slao, sa fotografijama vila koje se izdaju na Krfu, a koje su gledali na sajtovima za iznajmljivanje nekretnina, utvrdili su koja je vila u pitanju.

Da bi bili skroz sigurni – uporedili su sa satelitskim snimcima na guglu.

„Upredi sa njegovom slikom, samo što je ovo stari oglas. Vidiš drvo i tobogan. Tačno do ležaljke đe i njemu stoji“, napisao je kavčanin na grupi, a zatim je na grupu poslat i satelitski snimak na kojem se jasno vidio bazen u dvorištu vile.

„U brate, svaka čast, još to da nam upali i to je to. Uh, kako si me obradovao“, odgovorio je navodno Šarić na ovu poruku. „Sjećaš se kad smo pisali da će se ta budala opustiti poslije nekoliko mjeseci.“

Čim su ovo saznali, šefovi kavačkog klana i Šarić odmah su se bacili na planiranje ubistva, piše u izvještaju.

Čekalo ih je dosta posla: trebalo je da izaberu ubice, da ih prebace na Krf, da prošvercuju oružje, iznajme kuće koje će koristiti za skrivanje, osmisle plan ubistva, kao i plan kako da ubice nakon toga pobjegnu iz Grčke.

Kavčani su dali dvojicu ubica – Marka Stankovića i Filipa Kneževića. Osim njih, u likvidaciji je trebalo da učestvuje i Nebojša Janković, sa „skaj“ nadimkom Hell, iz Belivukove grupe.

Apartmane za skrivanje iznajmili su preko sajtova za rentiranje nekretnina – „Booking“ i „Airbnb“.

Nekoliko dana kasnije, osumnjičeni hitmeni Stanković i Knežević su tajno motorima stigli u Grčku, gdje su se pridružili Belivuku i njegovim saradnicima. Prošvercovali su se preko Kosova i Sjeverne Makedonije.

Poruke otkrivaju kako funkcioniše ilegalni prelazak granice.

„Iz Makedonije u Grčku prebačaj. Po 1.500 eura uzima Makedonac iz Đevđelije, predaje ga Grku i vozi do Soluna“, piše u poruci.

Belivuk i Knežević započeli su nadzor nad vilom u kojoj je Kožar boravio sa svojim saradnikom, takođe hitmenom škaljarskog klana, Damirom Hadžićem. Uspjeli su i da uslikaju buduće žrtve kako šetaju, sjede i razgovaraju u dvorištu vile. Držali su ih na oku i bili su na korak da ih likvidiraju.

Dogodila, međutim, neočekivana stvar – Belivuk je iznenada odlučio da ne učestvuje u likvidaciji.

Pregrupisanje

„O svojoj odluci, Belivuk je obavijestio Zvicera i ostatak kavačkog klana 18. jula“, piše u izvještaju.

Belivuk im je ispričao da odustaje jer je navodno zabrinut zato što ima dosta dokaza koji mogu da razotkriju njegovu ulogu u ubistvu – između ostalog, u Grčku je doputovao koristeći svoj pravi pasoš.

Sa Belivukom su Krf napustili i njegovi saradnici, uključujući i Jankovića koji je trebalo da bude jedan od pucača na Kožara.

Šefovi narko-klanova morali su nakratko da odlože ubistvo, dok ne pronađu zamjenu. Brzo su se snašli.

„Zvicer je kao zamjenu poslao Miloša Jevrića, a Šarić je poslao Dušana Jovanovića. Logističku ulogu, od Belivuka je preuzeo Stefan Andrejić (Šarićev saradnik)“, piše u izvještaju.

Bilo je potrebno dva dana da zamjenu prošvercuju u Grčku, koristeći rutu preko Kosova. U kasno popodne 20. jula stigli su na Krf.

Jevrić, koji je planiran da bude jedan od pucača, pridružio se Stankoviću i Kneževiću koji su čekali u iznajmljenom „šteku“.

Ovog puta, stvari su prošle glatko.

Kožara i Hadžića kavčani su ubili 23. jula ispred vile kada su se, kako pišu grčki mediji, vraćali sa plaže. Ispaljeno je skoro 30 metaka u njih.

Ubice su odatle pobjegle kvadovima do mjesta gdje ih je čekao brodić da ih odveze sa Krfa. Jedan od njih je, ipak, pola sata nakon ubistva morao da se vrati na mjesto zločina – da pokupi ranac koji je zaboravio tamo.

Sa Krfa su ubice prošvercovane na isti način kao i kada su prebačene na ostrvo, navodi se u izvještaju.

Čamac ih je odvezao do grčkog sela Sivota, na kontinentalnom dijelu Grčke nasuprot Krfa, a odatle do predgrađa Soluna, najvećeg grada na sjeveru zemlje, gdje su prespavali u stanu koji su iznajmili preko „Airbnb“-ja. Odatle su preko Sjeverne Makedonije stigli u Srbiju.

Dan nakon što je Kožar stradao, navodno je Šarić započeo dopisivanje sa svojim saradnikom Spasojevićem oko toga koliko treba platiti trojicu ubica.

„Dogovorili su se da, iako su obećali po 250 hiljada eura, da će biti dovoljno da isplate 200 hiljada svakom ubici“, piše u izvještaju.

Šarić je isplatio i čovjeka zahvaljujući kom su saznali gde se Kožar nalazi, navodi se u izvještaju.

„Osoba koju (Šarić i Spasojević) oslovljajaju sa ‘Inženjer’ je Ratko Živković Zemo, dobio je 100 hiljada eura jer je bio u dnevnoj komunikaciji sa Kožarem i zahvaljujući tome Kožar je pronađen i na kraju ubijen“, piše u izvještaju.

„Darko Šarić je platio ukupno 700 hiljada eura. Drugu polovinu je platio kavački klan“, navodi se u izvještaju.

Mreža spletki

Ubistvo Kožara veoma je pogodilo škaljarski klan i nadalje nisu bili sposobni da izvrše ubistvo nekog značajnog člana suparničke grupe.

Preostali šefovi ovog klana nisu uspjeli ni da shvate da ih je Zemo izdao. A on se bacio na to da kavčanima obezbijedi narednu žrtvu.

Malo više od dva mjeseca nakon što je namjestio ubistvo svog šefa Kožara, u oktobru 2020. godine je omogućio kidnapovanje drugog bitnog pripadnika škaljaraca.

Na druženje u svoju kuću nadomak Danilovgrada u Crnoj Gori, Zemo je pozvao Mila Radulovića zvanog Kapetan, srednjepozicioniranog pripadnika škaljarske grupe. Radulović je došao sa dvojicom pratilaca.

„Zemo ih je dočekao srdačno, smjestio ih u dnevnu sobu dok su petorica (kavčana) bila skrivena u drugog prostoriji“, objašnjavao je svjedok Lalić na sudu. „Izašao je da im posluži piće i u tom trenutku je uletjela pomenuta petorka.“

Članovi kavačke grupe su likvidirali dvojicu Radulovićevih pratilaca, a njega su zadržali u zatočeništvu. Među ovim kidnaperima bili su Belivuk i Janković, koji su ranije odustali od akcije na Krfu.

Iskoristili su Radulovića da pokušaju da namame još škaljaraca u zamku. Naređivali su mu koje poruke da šalje svojim saradnicima preko svog „skaja“, što je on radio iz straha. U tim porukama je napisao da je zarobio Belivuka i pozivao je ljude iz svoje ekipe da dođu da ga muče.

„Brate je l bi išao da ispitaš vepra (Belivuka)? Kupi te moj čovjek i vodi tamo! Nikome ni rječi brate!“, poslao je poruku Radulović svom saradniku iz Beograda Lazaru Vukićeviću.

Na ovaj način su uspjeli da Vukićevića prevare da dođe u kuću na obodu Beograda, koja je specijalno služila za ubistva i koju je grupa nazivala „klanica“. Tu su ga mučili dok nije izdahnuo.

Pokušali su da na isti način da namame još jednog Radulovićevog beogradskog saradnika, ali on je bio oprezniji i nije nasjeo na zamku.

Kad kavčani više nisu imali koristi od Radulovića – udavili su ga gajtanom.

Njegovo ubistvo dobro je leglo Živkoviću jer djeluje da je uspio na njega da svali krivicu za svoja djela. Šefovi škaljaraca pomislili su da je zapravo Kapetan bio krtica i tokom prethodnih ubistava.

Niz advokata i ljudi bliskih škaljarskom klanu, koje su novinari KRIK-a intervjuisali krajem 2020. godine, radeći na priči o ratu klanova ispričali su da vjeruju da Kapetan stoji iza izdaje u Atini i na Krfu.

„Vukotić i ekipa su mu čak poslali preko ‘skaja’ poruku dok je bio kidnapovan u kojoj je otprilike pisalo: ‘Znamo da si nas ti izdao, da si bio ti. Sad nek ti ovi rade šta oće’“, rekao je tada jedan od njih.

Sem što im je namještao da likvidiraju škaljarce, Zemo je kavčanima pomagao da se zaštite od njih – dojavljivao im je koga škaljarci prate i koga planiraju da ubiju.

Ovaj lukavi kriminalac dugo je uspio da igra ovakvu igru, ali se mreža njegovih spletki konačno ruši u avgustu 2021. godine.

Specijalno tužilaštvo Crne Gore tada je podnijelo krivičnu prijavu protiv njega zbog ubistava u Danilovgradu.

„Osumnjičeni Ž. R. izvršio je krivično djelo teško ubistvo putem pomaganja“, navodi se u saopštenju tužilaštva. Iako su bili objavljeni samo njegovi inicijali, šefovi škaljaraca mogli su da shvate ko je u pitanju.

Nakon toga, Živkoviću se gubi svaki trag.

Za ubistvo Kožara i Hadžića na Krfu još niko nije optužen, mada je „skaj“ poruke u kojima se nalaze detalji o tome kako je organizovano i izvršeno, evropska policija dostavila Srbiji i Crnoj Gori.

U Crnoj Gori je tek u decembru prošle godine pokrenuta istraga protiv polovine tima koji je učestvovao u ubistvu, onih koji su crnogorski državljani.

Tužilaštvo u Srbiji nije odgovorilo na pitanja KRIK-a da li se vodi paralelna istraga protiv srpskih državljana, uključujući i Šarića, za koje se sumnja da su učestvovali u ovom ubistvu.

„Svi podaci koji se odnose na ‘skaj’ aplikaciju prije pokretanja krivičnog postupka su strogo povjerljivi podaci“, saopšteno je KRIK-u iz Tužilaštva za organizovani kriminal.

Šarićev advokat Dalibor Katančević kaže da nema saznanja da se protiv njegovog klijenta vodi istraga povodom ubistva na Krfu.

„Ni Darka Šarića, ni mene kao njegovog branioca niko nije kontaktirao povodom postupka koji se vodi u Crnoj Gori, ali zapravo ne postoji ni osnov po kojem bi nas kontaktirali. U Srbiji zvanično ne postoji naredba o sprovođenju istrage protiv Šarića za ovo krivično djelo i iskreno bi me začudilo da do bilo kakve istrage dođe“, kaže advokat.