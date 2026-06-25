Mitrović je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici, potvrđenom odlukom Apelacionog suda Crne Gore, osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nekadašnja specijalna tužiteljka Lidija Mitrović poslala je Višem sudu u Podgorici zahtjev za ponavljanje krivičnog postupka, navodeći da postoje nove činjenice i dokazi koji bi mogli dovesti do drugačije odluke u njenu korist, piše Pobjeda.

Mitrović je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici, potvrđenom odlukom Apelacionog suda Crne Gore, osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja.

Presudom je utvrđeno da je, dok je obavljala funkciju specijalne državne tužiteljke, primjenjivala institut odloženog krivičnog gonjenja i donosila odluke o odbacivanju krivičnih prijava u predmetima u kojima, prema ocjeni suda, nijesu bili ispunjeni uslovi za takvo postupanje.

U zahtjevu za ponavljanje postupka navodi se da su novi dokazi od značaja za ocjenu poreskih obaveza pravnih lica koja su bila predmet postupka.

Kao ključni dokaz navodi se nalaz i mišljenje vještaka ekonomsko-finansijske struke Hamida Šabovića, koji, prema tvrdnjama Mitrović ukazuje na moguće nepravilnosti u ranijim obračunima.

Ona tvrdi da postoje razlike između ranijih izvještaja i naknadnih stručnih analiza, posebno u dijelu koji se odnosi na obračun PDV-a, poreza na dobit, poreske periode i iznose poreskih obaveza.

U zahtjevu se navodi da je upravo visina poreske obaveze bila ključna za zaključak da su postojali uslovi za kvalifikaciju krivičnog djela utaje poreza, zbog čega, prema njenom stavu, dolazi u pitanje i zaključak da ona kao specijalna tužiteljka nije mogla primijeniti institut odloženog krivičnog gonjenja.

Posebno ukazuje na navodne nedoumice u vezi sa pojedinim fakturama, načinom njihovog evidentiranja i obračunima za određene poreske periode.

Tvrdi da bi drugačija stručna analiza mogla pokazati da poreske obaveze nijesu dostizale zakonski prag koji je bio važan za pravnu kvalifikaciju djela.

U zahtjevu problematizuje i obrazloženje ranijih sudskih odluka, uz tvrdnju da nijesu u dovoljnoj mjeri razjašnjeni svi elementi koji se odnose na postojanje osnovane sumnje, kao i na njeno postupanje.

Mitrović je u zahtjevu Višem sudu u Podgorici predložila izvođenje novih dokaza, među kojima su finansijska dokumentacija, poreski obračuni, raniji spisi predmeta i stručno razjašnjenje metodologije obračuna poreskih obaveza.

Ona ističe da nove činjenice i dokazi predstavljaju osnov za ponovno razmatranje predmeta.