Predsjednik Višeg suda Zoran Radović saopštio je da će biti ispitano da li postoje zakonski uslovi za ponovno suđenje na osnovu novih dokaza.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenosi portal CdM, predsjednik Višeg suda u Podgorici Zoran Radović saopštio je da će sud u razumnom roku ispitati da li su ispunjeni zakonski uslovi za ponavljanje krivičnog postupka protiv Lidije Mitrović.

Radović je pojasnio da je Mitrović pravosnažno osuđena i da se njen zahtjev zasniva na novim dokazima koji nijesu bili predmet ocjene u ranijem postupku.

Kako prenosi CdM, on je naveo da je za Mitrović raspisana potjernica u postupku izvršenja kazne, te da će sud nakon razmatranja dostavljenih dokaza donijeti odluku o tome da li postoje zakonski uslovi za ponovno vođenje postupka.