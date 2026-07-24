Prema informacijama iz policije, oko 16 časova Odjeljenju bezbjednosti Ulcinj prijavljeno je da je jedna osoba vozilom pregazila psa koji je imao vlasnika.

Izvor: Uprava Policije CG

Državljanka Sjeverne Makedonije uhapšena je prilikom pokušaja da napusti Crnu Goru, nakon što je, kako se sumnja, prethodno automobilom namjerno pregazila vlasničkog psa, saopšteno je nezvanično "Vijestima" iz Uprave policije.

Prema informacijama iz policije, oko 16 časova Odjeljenju bezbjednosti Ulcinj prijavljeno je da je jedna osoba vozilom pregazila psa koji je imao vlasnika.

"Policija je pronašla vozilo i identifikovala žensku osobu koja je upravljala vozilom, državljanku Makedonije", kazali su iz Uprave policije.

Kako su naveli, u toku je bilo njeno privođenje u prostorije OB Ulcinj.

"Pokušala je da napusti državu, ali smo je spriječili. Na licu mjesta će biti izvršen uviđaj. Obaviješten je osnovni državni tužilac", saopšteno je "Vijestima" iz Uprave policije.