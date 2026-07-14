Njega je policija kontrolisala u mjestu Kavač, a u momentu kontrole upravljao je biciklom.
Kotorska policija uhapsila je S.Ć. (40) iz Tivta pošto je odbio testiranje na prisustvo pihoaktivnih supstanci u organizmu.
Njega je policija kontrolisala u mjestu Kavač, a u momentu kontrole upravljao je biciklom.
Službenici saobraćajne@PolicijaCGu Kotoru su u mjestu Kavač kontrolisali S.Ć. (40) iz Tivta koji je u momentu kontrole upravljao biciklom.— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)July 14, 2026
️S.Ć. je lišen slobode zbog odbijanja testiranja na prisustvo pihoaktivnih supstanci u organizmu.