Njega je policija kontrolisala u mjestu Kavač, a u momentu kontrole upravljao je biciklom.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Kotorska policija uhapsila je S.Ć. (40) iz Tivta pošto je odbio testiranje na prisustvo pihoaktivnih supstanci u organizmu.

Njega je policija kontrolisala u mjestu Kavač, a u momentu kontrole upravljao je biciklom.