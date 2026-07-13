Kako se sumnja, dana 13.7.2026.godine, u mjestu Rokoči, opština Cetinje, prilikom sječe stabala motornom testerom, stablo je palo na njegovu suprugu D.K., koja je usled zadobijenih povreda preminula na licu mjesta.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju saopštlo je da je određeno zadržavanje do 72 časa osumnjičenom B.K. iz Herceg Novog, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nehatno lišenje života, prenose Vijesti.

Kako se sumnja, dana 13.7.2026.godine, u mjestu Rokoči, opština Cetinje, prilikom sječe stabala motornom testerom, stablo je palo na njegovu suprugu D.K., koja je usled zadobijenih povreda preminula na licu mjesta.



"Po nalogu državnog tužioca izvršen je uviđaj, naložena je obukcija tijela preminule, a u daljem toku postupka biće sprovedena i druga neophodna vještačenja i dokazne radnje radi potpunog utvrđivanja svih okolnosti događaja", piše u saopštenju ODT Cetinje.