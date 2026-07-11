Zbog nezgode su formirane duže kolone vozila, dok se saobraćaj na ovoj dionici odvija naizmjenično.

Izvor: Uprava policije

Na putu Kolašin – Mateševo danas se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđeno više osoba.

Do udesa je došlo nakon direktnog sudara dva automobila sa stranim registarskim oznakama, prenosi RTCG.

Prema informacijama koje su policijski službenici sa mjesta događaja saopštili za RTCG, povrijeđeni su vozilima Hitne pomoći prevezeni na ukazivanje medicinske pomoći.

Zbog nezgode su formirane duže kolone vozila, dok se saobraćaj na ovoj dionici odvija naizmjenično.