Policija je otkazala boravak trima državljankama Bugarske koje su u svojoj zemlji evidentirane zbog više krađa. Istovremeno su apelovali na građane i turiste da budu oprezni i da ne ostavljaju lične stvari bez nadzora na plažama i drugim javnim mjestima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva, u saradnji sa pripadnicima Sektora granične policije – inspektorima za strance, sproveli su na području Budve kontrole usmjerene na provjeru svrhe boravka i ispunjenosti zakonskih uslova za boravak stranih državljana u Crnoj Gori. Kako je saopštila Uprava policije, nakon izvršenih provjera inspektori za strance donijeli su rješenja o otkazu boravka za tri bugarske državljanke.

Rješenje o otkazu boravka, uz zabranu ulaska u Crnu Goru na šest mjeseci, izrečeno je državljankama Bugarske M.D. (36) i M.I. (46), dok je državljanki Đ.M. (22) određena zabrana ulaska u trajanju od tri mjeseca.

"Ovim trima državljankama Bugarske, koje su zajedno boravile na našoj teritorji, boravak je otkazan jer je utvrđeno da ga nisu koristile u svrhu u koju im je boravak u Crnoj Gori bio odobren", piše u saopštenju.

Budvanska policija je tokom provjera, koje su dijelom sprovedene putem međunarodne operativne policijske saradnje preko crnogorskog Interpola, utvrdila da su ove tri žene u matičnoj državi registrovane kao izvršioci više krađa.

"Dok policijski službenici nastavljaju preventivne i represivne aktivnosti usmjerene na sprječavanje i otkrivanje imovinskih delikata i drugih krivičnih djela na primorju, posebno karakterističnih za vrijeme trajanja ljetnje turističke sezone, koristimo priliku da podsjetimo građane i turiste da je važno da, zbog gužvi na trgovima, u kafe barovima i na plažama, obrate posebnu pažnju na to kako nose stvari na javnim mjestima i gdje ostavljaju stvari kada idu na plažu, te da ih ne ostavljaju bez nadzora, a što se posebno odnosi na novac, lična dokumenta, nakit i druge vrijedne stvari", navodi se u saopštenju policije.

Građanima i turistima savjetuje se da, ukoliko primijete krađu ili ostanu bez svojih stvari, slučaj odmah prijave policiji.

"U slučaju da se desi nestanak odnosno krađa stvari, preporučuje se da oštećeno lice ili lice koje je primijetilo da se krivično djelo dešava odnosno da je djelo počinjeno odmah pozove besplatni policijski broj 122 i postupi po instrukcijama dežurnog policijskog službenika koji odgovori na poziv ili da krivično djelo prijavi Policiji na neki drugi zakonom propisan način", piše u saopštenju.