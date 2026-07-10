Ovo je primjer fišing (phishing) napada ili prevare gdje pošiljalac pokušava da vas zavara sa ciljem da odate svoje korisničko ime i lozinku, podatke sa bankovne kartice ili nesvjesno instalirate maliciozni softver na vaš uređaj.

Izvor: MONDO/ MILICA MRVALJEVIĆ

Uprava policije obavještava građane da je u prethodnih par dana registrovano učestalo slanje prevarnih SMS poruka građanima Crne Gore i savjetuje građane da na poruke ne odgovaraju i da ne preduzimaju bilo kakve radnje koje se od njih u ovim porukama traže, uključujući i dijeljenje ličnih podataka.

Ove prevarne poruke, naime, sadrže zlonamjerni fišing (phishing) link, zajedno sa obavještenjem da će primaocu poruke navodno račun biti ugašen ukoliko ne ažurira lične podatke.

Ukoliko primite ovakvu ili sličnu poruku, ne unosite bilo koju vrstu svojih ličnih podataka, ni putem SMS-a niti putem bilo koje druge aplikacije za komunikaciju.

Ovo je primjer fišing (phishing) napada ili prevare gdje pošiljalac pokušava da vas zavara sa ciljem da odate svoje korisničko ime i lozinku, podatke sa bankovne kartice ili nesvjesno instalirate maliciozni softver na vaš uređaj.

Uvijek obratite pažnju na linkove koje posjećujete, datoteke koje želite da preuzmete i ignorišite e-mail i SMS poruke koje nijeste očekivali, kako biste izbjegli nastanak finansijske i materijalne štete.

Podsjećamo da je zaštita ličnih podataka i komunikacija od izuzetnog značaja, te da nepažnja može dovesti do finansijskih posljedica i drugih zloupotreba, uključujući zloupotrebu ličnih naloga i dalju distribuciju prevarnih poruka.