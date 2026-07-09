Iz Ministarstva pravde Crne Gore potvrđeno je za Dan da prema Srbiji nije upućen zahtjev za izručenje Baćovića radi njegovog prisustva u postupcima koji se vode pred crnogorskim pravosuđem.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iako je protiv Radomira Bobana Baćovića u Crnoj Gori potvrđena optužnica za više teških krivičnih djela, a Specijalno državno tužilaštvo (SDT) nedavno pokrenulo i novi krivični postupak zbog sumnje da je učestvovao u krijumčarenju gotovo dvije tone kokaina, odbjegli Nikšićanin i dalje nije dostupan crnogorskim pravosudnim organima, piše Dan.

Baćović se u evidencijama bezbjednosnih službi vodi kao jedan od vođa "škaljarskog klana". Kako prenosi Dan, u bezbjednosnim krugovima se godinama smatra da boravi u Beogradu, gdje razvija poslove u ugostiteljstvu, građevinarstvu i drugim oblastima, navodno zahvaljujući dobrim vezama sa strukturama vlasti u Srbiji.

List podsjeća da su ranije objavljene "Skaj" prepiske i fotografije koje su ukazivale na Baćovićev boravak u Nikšiću i njegovo učešće u političkim aktivnostima uoči lokalnih izbora u tom gradu. Prema saznanjima do kojih je došao Dan, Baćović je aktivan i u političkim dešavanjima u Srbiji, gdje podržava opciju blisku vladajućoj partiji.

Iz Ministarstva pravde Crne Gore potvrđeno je za Dan da prema Srbiji nije upućen zahtjev za izručenje Baćovića radi njegovog prisustva u postupcima koji se vode pred crnogorskim pravosuđem.

"U odnosu na imenovanog, nadležnim organima Republike Srbije nije upućen zahtjev za izručenje, imajući u vidu da nije primljeno zvanično obavještenje o lišenju slobode, odnosno lociranju u inostranstvu", odgovorili su iz Ministarstva pravde na pitanja lista Dan.

Kako navodi Dan, drugačije je bilo u slučaju nekadašnjeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića. Iako nije bilo zvanične potvrde da je uhapšen ili lociran u Srbiji, Ministarstvo pravde je u više navrata tražilo njegovo izručenje. Ti zahtjevi nijesu dali rezultat, ali su, kako podsjeća list, ipak bili upućeni.

SDT je u maju ove godine pokrenulo istragu protiv Radomira Bobana Baćovića i više osoba koje se sumnjiče da su bili dio njegove kriminalne organizacije, a koje terete za šverc oko dvije tone kokaina.

Kako su tada saopštili, postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), donijeli su naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenuli krivični postupak protiv Baćovića, I.Đ., Milana Tišme, Leona Drešaja, Kristijana Drešaja, Viktora Drešaja i Vjekoslava Lambulića za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a protiv Tišme i za još jedno krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

"Okrivljenima se stavlja na teret da su u 2020. godini postali pripadnici kriminalne organizacije koju su organizovali sada pokojni G.V. i nepoznato lice, pa su, zajedno sa pojedinim drugim i nepoznatim pripadnicima, neovlašćeno, radi prodaje, prenosili iz Južne Amerike u Evropu i Australiju 1.890 kilograma kokaina, dok se okrivljeni M.T. tereti i da je, zajedno sa sada pokojnim organizatorom i nepoznatim pripadnicima kriminalne organizacije, neovlašćeno, radi prodaje, prenosio iz Južne Amerike u Evropu 250 paketa kokaina. Okrivljeni R.B., I.Đ., M.T., L.D., K.D. su u bjekstvu i Specijalno državno tužilaštvo će tražiti od Višeg suda u Podgorici da naredi izdavanje potjernice za njima, dok su okrivljeni V.D. i V.L. u pritvoru u drugom krivičnom predmetu i postupku", saopšteno je tada iz SDT-a.

Kako piše Dan, Specijalno državno tužilaštvo je prošle godine podiglo optužnicu protiv kriminalne grupe za koju tvrdi da ju je organizovao Baćović, a među optuženima su Igor Vujošević, Alen Kurina, Miloš Lalević, Damir Frljučkić i Vjekoslav Lambulić. U međuvremenu je optužnica potvrđena.

"Optužnica je podignuta zbog sumnje da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, protiv okrivljenih R.B., I.V., A.K., M.L. i D.F. i zbog osnovane sumnje da su, kao saizvršioci, izvršili tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a protiv okrivljenog V.L., zbog osnovane sumnje da je izvršio i krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu", saopštili su tada iz Specijalnog tužilaštva.

Naveli su da je predmet optužnice djelovanje kriminalne organizacije koju je, prema tvrdnjama SDT-a, Baćović organizovao još 2015. godine, a kojoj su pristupili ostali optuženi i više za sada neidentifikovanih osoba. Cilj organizacije, kako navodi tužilaštvo, bio je vršenje najtežih krivičnih djela, uključujući ubistva, teška ubistva, otmice, krijumčarenje narkotika, pranje novca i druga krivična djela za koja je propisana kazna zatvora od četiri godine ili više, na teritoriji Crne Gore i više evropskih država.

" Okrivljeni su, kao pripadnici kriminalne organizacije, u tri navrata, u periodu od 23. septembra do 22. decembra 2020. godine, radi prodaje, kupili opojnu drogu marihuanu u Albaniji, radi prodaje je unijeli u Crnu Goru i prenijeli je preko Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, kako bi je preko Hrvatske prenijeli radi prodaje i prodali je u Mađarskoj", tvrde iz SDT-a.