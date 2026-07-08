Nikšićka policija uhapsila je tri osobe osumnjičene za dva krivična djela ugrožavanja sigurnosti na štetu odbornika u Skupštini opštine Nikšić Rajka Perovića i njegovog brata Ž.P.

Izvor: Uprava policije

Kako je saopšteno iz Uprave policije, slobode su lišeni I.B, Ž.D. i N.G. iz Nikšića.

"Policijski službenici su, naime, danas lišili slobode I.B, zbog sumnje da je jutros, na štetu Ž.P, izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti. Osumnjičeni I.B. je danas, oko 07.40 časova, kako se sumnja, putem telefona kontaktirao Ž.P. kojem je prijetio nasiljem u slučaju da se ispostavi da je Ž.P, kako je kazao, fizički nasrnuo na njegovu sestru I.G. u događaju kod jezera Krupac od 5. jula, a u vezi čega je I.G. upozorena na ponašanje od strane policije a na zahtjev prijavioca", saopšteno je iz policije.

Iz policije navode da će I.B. uz krivičnu prijavu biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću zbog sumnje da je počinio navedeno krivično djelo.

Istovremeno, po nalogu tužioca, uhapšeni su i Ž.D. i N.G, koje su Rajko Perović i njegov brat Ž.P. prijavili zbog incidenta koji se dogodio 7. jula.

"Slobode su danas, shodno nalogu tužioca, lišeni i Ž.D. i N.G, lica koja su već spomenuti Ž.P. i njegov brat Rajko Perović – odbornik u Skupštini Opštine Nikšić juče, 7. jula, prijavili policiji za verbalni napad koji se dogodio juče. Ž.D. i N.G. su lišeni slobode zbog sumnje da su, na štetu Ž.P. i odbornika Rajka Perovića, takođe izvršili krivično djelo ugrožavanje sigurnosti".

Uprava policije podsjeća da su Perović i njegov brat prijavili da su u Ulici Krsta Kostića, ispred jednog objekta, bili izloženi verbalnim prijetnjama i uvredama.

"Policijski službenici su Ž.D. i N.G. doveli u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić radi prikupljanja obavještenja u vezi sa prijavljenim događajem. Takođe, prikupljena su obavještenja od prijavilaca, preduzete su dodatne mjere i radnje, uključujući izuzimanje video-zapisa sa nadzornih kamera objekta u blizini mjesta događaja. Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji se u vezi sa pravnom kvalifikacijom događaja izjasnio danas i naložio lišenje slobode navedena dva lica", saopšteno je iz policije.

Policija je podsjetila i na prijavu od 5. jula, kada je Rajko Perović naveo da ga je na jezeru Krupac fizički napala I.G, dok mu je N.G. upućivao uvrede.

"Postupajući po toj prijavi, policijski službenici su obavili razgovor sa I.G. i N.G, koji su tom prilikom, na zahtjev prijavioca, upozoreni na obavezu poštovanja zakona i uzdržavanja od ponašanja kojim se mogu ugroziti druga lica", saopšteno je.