Kazali su da Rajko Perović nije napadnut slučajno, već zato što kao opozicioni odbornik "ne pristaje na ćutanje i uporno razotkriva ono što pojedinci žele da sakriju". Upravo zbog takvog djelovanja, dodaju, već mjesecima je izložen pritiscima, prijetnjama i napadima.

Izvor: DPS

Reagovanje Uprave policije predstavlja pokušaj da se javnosti prikaže iskrivljena slika o višemjesečnoim napadima na odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) Rajka Perovića, ocijenio je odbornički klub te partije u Nikšiću.

"Od ukupno osam napada i prijetnji kojima je Rajko Perović u posljednjem periodu bio izložen od strane različitih lica, prijavio je tri slučaja, o čemu postoje i zapisnici. Uprava policije u svom reagovanju navodi da je postupala u dva slučaja, ali izostavlja da javnosti kaže da su upravo ta lica Perovića napala dva puta", piše u saopštenju.

Koliko su takve mjere bile efikasne, kako su kazali, najbolje pokazuju događaji koji su uslijedili.

"Nakon što su privedeni na razgovor, ta lica su se dodatno ohrabrila, pa su dolazila pred porodičnu kuću Rajka Perovića, uznemiravala njegovu porodicu, a potom ga napala i na njegovom radnom mjestu, ne ispred jednog objekta, kako kažu, nego ispred njegove porodične firme. Upravo sa tog mjesta, iz porodične firme, izuzet je i video-nadzor koji dokumentuje ovaj događaj."

Kazali su da je jutros prijećeno Perovićevom bratu i porodici.

"Da li se počinioci plaše institucija najbolje potvrđuje i jutrošnji slučaj, kada je srodnik jednog od lica koja su napadala Rajka Perovića telefonom uputio prijetnje njegovom bratu i porodici. I taj slučaj je uredno prijavljen nadležnim organima. Da li se plaše policije vidjelo se i juče tokom napada, kada su počinioci u prisustvu četiri policijska službenika upućivali porodici Perović najgusnije prijetnje i uvrede. Što to ne pomenuše kreatori saopštenja", pitaju iz odborničkog kluba.

Kazali su da Rajko Perović nije napadnut slučajno, već zato što kao opozicioni odbornik "ne pristaje na ćutanje i uporno razotkriva ono što pojedinci žele da sakriju". Upravo zbog takvog djelovanja, dodaju, već mjesecima je izložen pritiscima, prijetnjama i napadima.

"Umjesto pokušaja da se javnost uvjeri kako je sve urađeno po zakonu, očekujemo odgovor na jedno jednostavno pitanje, kako je moguće da se prijetnje i napadi nastavljaju uprkos postupanju policije? Osam napada na jednog odbornika nije statistika, već ozbiljan problem."

Ponovili su kako očekuju da Uprava policije bez odlaganja izvrši procjenu bezbjednosti Rajka Perovića i preduzme sve zakonom propisane mjere kako bi zaštitila njega i njegovu porodicu, "čija je bezbjednost očigledno ugrožena".

"Umjesto pisanja saopštenja i pokušaja opravdavanja sopstvenog postupanja, vrijeme je da rade ono što im je zakonska obaveza, da spriječe nove prijetnje i napade, kako mi ne bismo morali da štitimo sami sebe i našeg kolegu", piše u saopštenju.