Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću će se o pravnoj kvalifikaciji događaja izjasniti nakon prikupljanja dodatnih obavještenja.

Izvor: Evropski tIm za Nikšić

Odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) u Nikšiću Rajko Perović i njegov brat Ž.P. juče su Odjeljenju bezbjednosti u tom gradu prijavili da su ih u ulici Krsta Kostića, ispred jednog objekta, verbalno napali njima poznati Ž.D. i N.G, navodeći da su im tom prilikom te dvije osobe uputile riječi uvredljive i prijeteće sadržine, saopštila je Uprava policije.

"Policijski službenici su Ž.D. i N.G. doveli u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić radi prikupljanja obavještenja u vezi sa prijavljenim događajem. Takođe, prikupljena su obavještenja od prijavilaca, preduzete su dodatne mjere i radnje, uključujući izuzimanje video-zapisa sa nadzornih kamera objekta u blizini mjesta događaja", piše u saopštenju.

Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću će se o pravnoj kvalifikaciji događaja izjasniti nakon prikupljanja dodatnih obavještenja.

Takođe, Perović je nikšićkoj policiji 5. jula prijavio da ga je, dok je bio na jezeru Krupac sa bratom Ž.P, fizički napala I.G, dok mu je N.G. tom prilikom upućivao riječi uvredljive sadržine.

"Postupajući po toj prijavi, policijski službenici su obavili razgovor sa I.G. i N.G, koji su tom prilikom, na zahtjev prijavioca, upozoreni na obavezu poštovanja zakona i uzdržavanja od ponašanja kojim se mogu ugroziti druga lica", saopštila je policija.