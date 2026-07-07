Iz DPS-a navode da Perović ranije nije prijavljivao svaki napad, jer nije želio da se predstavlja kao žrtva, ali ističu da je svakodnevno izložen pritiscima, prijetnjama i nasilju, zbog čega strahuje za bezbjednost svoje porodice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Klub odbornika DPS-a u Skupštini opštine Nikšić saopštio je da je njihov odbornik Rajko Perović danas ponovo napadnut, navodeći da je riječ o osmom incidentu u kratkom vremenskom periodu. Smatraju da se ne radi o pojedinačnom slučaju, već o, kako tvrde, višemjesečnom progonu odbornika zbog njegovog javnog djelovanja i iznošenja činjenica, prenosi CdM.

Iz DPS-a navode da Perović ranije nije prijavljivao svaki napad, jer nije želio da se predstavlja kao žrtva, ali ističu da je svakodnevno izložen pritiscima, prijetnjama i nasilju, zbog čega strahuje za bezbjednost svoje porodice.

Prema njihovim tvrdnjama, današnji napadači najprije su došli do Perovićeve porodične kuće, gdje je zatekli njegovu staru majku i raspitivali se za njega. Nakon što ga tamo nijesu pronašli, otišli su na njegovo radno mjesto, gdje su ga, kako navode, napali i vrijeđali pred članovima njegove porodice, piše CdM.

U saopštenju se ističe da su među napadačima bile i osobe koje su, kako tvrde, ranije upozorene da ne prilaze Peroviću zbog prethodnog incidenta na Krupcu. Iz DPS-a smatraju da takvo ponašanje ukazuje na uvjerenje napadača da neće snositi posljedice.

Klub odbornika DPS-a zahtijeva hitnu procjenu bezbjednosti Rajka Perovića, preduzimanje svih mjera njegove zaštite i procesuiranje odgovornih. Upozoravaju da bi svaki naredni napad bio posljedica izostanka pravovremene reakcije nadležnih institucija.

Poručuju i da će eventualni izostanak adekvatne reakcije policije i tužilaštva smatrati dokazom organizovanog djelovanja protiv njihovog odbornika, za kojeg tvrde da ukazuje na nepravilnosti argumentovano i na osnovu činjenica.

Iz DPS-a naglašavaju da će nastaviti da insistiraju na zaštiti Perovića i utvrđivanju odgovornosti svih koji stoje iza, kako navode, višemjesečnog progona. Dodaju da će, ukoliko institucije nastave da ćute i ne obezbijede zaštitu Peroviću i njegovoj porodici, biti prinuđeni da se sami organizuju kako bi zaštitili svoje članove.

„Nećemo dozvoliti da bilo ko trpi posljedice zbog svog političkog djelovanja, a posebno ne naš kolega Rajko Perović“, poručili su iz DPS-a Nikšić.