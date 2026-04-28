Nastavljeno suđenje Dušku Koprivici, Radosavi Koprivici, Strahinji Koprivici i Dušku Roganoviću

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U nastavku suđenja okrivljenim Dušku Koprivici, Radosavi Koprivici, Strahinji Koprivici i Dušku Roganoviću, danas je u Višem sudu u Podgorici, advokat Danilo Mićović predložio da u ovom postupku odbaci Skaj kao pravno nevaljan dokaz.

On je svoj predlog iznio u tri tačke u kojima je pojasnio šta je potrebno da sud uradi u nastavku dokaznog postupka.

"Da se angažuje stručna služba, to jest ekspertski tim sastavljen od vještaka digitalne forenzike, IT i vještaka telekomunikacijske struke koji bi izvještačili predmetne operativne Skaj informacije, a kojima bi sud dao jasne zadatke. Odbrana predlaže da se ono što tužilaštvu za identifikovanje navodnih korisnika Skaj komunikacije bude izuzeto iz spisa predmeta kao pravno nevaljan dokaz. Da se kompletna Skaj komunikacija iz spisa predmeta izdvoji kao pravno nevaljan dokaz", istakao je advokat Mićović.

Specijalna državna tužiteljka Tanja Čolan Deretić protivila se predlogu odbrane. Dodala je da je Skaj pravno valjan dokaz i da je pribavljen zakonito.

Optuženi Duško Koprivica se obratio sudskom vijeću ističući da je ubijeđen u svoju nevinost. Zatražio je od suda da mu se ukine pritvor. Specijalna tužiteljka se protivila ukidanju pritvora.

Predsjednik specijalnog vijeća sudija Nikola Boričić je nakon kraće pauze, kazao da je vijeće odbilo predlog advokata za izuzimanje Skaja iz spisa predmeta kao i predlog optuženog Duška Koprivice za ukidanje pritvora. Nastavak suđenja je zakazan za četvrti jun, kada je planirano da se izvede Skaj materijal kao dokaz.