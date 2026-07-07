„M.I. je 5. jula, u jutarnjim časovima, kako se sumnja, otuđio putničko motorno vozilo marke ‘Škoda Kodiaq’, koje je bilo parkirano na jednom parking prostoru u naselju Konik“, saopštila je policija.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Podgorička policija uhapsila je M.I. (22) iz Podgorice, povratnika u izvršenju krivičnih djela, osumnjičenog da je ukrao automobil marke „Škoda Kodiaq“. Vozilo je pronađeno i vraćeno vlasniku, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode iz policije, službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ – Odjeljenja bezbjednosti Podgorica rasvijetlili su u kratkom roku krivično djelo iz oblasti imovinskog kriminaliteta i uhapsili M.I. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo oduzimanje vozila na štetu jednog Podgoričanina.

„M.I. je 5. jula, u jutarnjim časovima, kako se sumnja, otuđio putničko motorno vozilo marke ‘Škoda Kodiaq’, koje je bilo parkirano na jednom parking prostoru u naselju Konik“, saopštila je policija.

Preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, policijski službenici su istog dana locirali i uhapsili osumnjičenog, a pronađeno je i otuđeno vozilo koje je potom vraćeno vlasniku.

„Osumnjičeni M.I. je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo“, zaključuje se u saopštenju Uprave policije.