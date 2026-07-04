U saobraćajnoj nezgodi u Ulici 4. jula u Podgorici nije bilo povrijeđenih, a u udesu su učestvovala dva vozila

Izvor: MONDO/Kristina Raičević

U Ulici 4. jula na Zabjelu u Podgorici danas se prevrnuo kamion, pri čemu je oštećeno pet parkiranih automobila, prenosi portal RTV Podgorica.

Kako prenosi portal RTV Podgorica, u saobraćajnoj nezgodi učestvovala su dva vozila, a povrijeđenih nije bilo, saopšteno je iz Uprave policije.

Nezgoda se dogodila oko 17.30 časova.

Policija je obavila uviđaj, a saobraćaj na toj dionici odvija se nesmetano, prenosi portal RTV Podgorica.