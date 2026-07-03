Povrijeđeni je u svjesnom stanju transportovan na ukazivanje ljekarske pomoći, a prema dosadašnjim informacijama zadobio je lakše povrede

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Muškarac je jutros povrijeđen na Zavali u Budvi, nakon što je, prema njegovim tvrdnjama, na njega naletio skuter, potvrđeno je nezvanično CdM-u iz policije.

Povrijeđeni je u svjesnom stanju transportovan na ukazivanje ljekarske pomoći, a prema dosadašnjim informacijama zadobio je lakše povrede.

„Policija je preduzela radnje i obavijestila tužioca. Istraga je u toku“, naveli su iz policije.