Prema mjesečnom izvještaju Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije, od deset postupaka pokrenutih po službenoj dužnosti, u dva su utvrđene okolnosti koje ukazuju na nezakonito ili neetično postupanje policijskih službenika

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije tokom aprila sprovelo je 15 postupaka kontrole rada policijskih službenika. Od tog broja, deset kontrola pokrenuto je na osnovu operativnih i drugih saznanja, dok je pet inicirano po pritužbama građana, prenosi CdM.

Kontrolama su u četiri slučaja utvrđene nepravilnosti zbog kojih su pokrenuti etički i disciplinski postupci, dok je u jednom predmetu dokumentacija dostavljena nadležnom državnom tužilaštvu radi procjene eventualne krivične odgovornosti.

Prema mjesečnom izvještaju Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije, od deset postupaka pokrenutih po službenoj dužnosti, u dva su utvrđene okolnosti koje ukazuju na nezakonito ili neetično postupanje policijskih službenika.

“U jednom predmetu postoji osnovana sumnja da je policijski službenik Stanice policije u Šavniku postupio suprotno Kodeksu policijske etike, zbog čega je predmet proslijeđen Etičkom odboru. U drugom slučaju utvrđena je osnovana sumnja da je policijski službenik Stanice policije Odjeljenja bezbjednosti Berane počinio težu povredu službene dužnosti, koja se odnosi na onemogućavanje građanina ili pravnog lica da ostvari prava koja mu pripadaju po zakonu. Zbog toga je izvještaj dostavljen direktoru Uprave policije radi pokretanja disciplinskog postupka, dok je kompletna dokumentacija proslijeđena i nadležnom državnom tužilaštvu radi ocjene postojanja elemenata krivične odgovornosti, kao i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, na njegov zahtjev”, piše u izvještaju.

Kako se dalje navodi, u preostalih osam kontrola sprovedenih po službenoj dužnosti nijesu utvrđeni elementi disciplinske niti druge odgovornosti policijskih službenika.

U izvještaju se ističe i da su tri postupka privremeno obustavljena zbog izostanka međunarodne pravne pomoći i nemogućnosti uspostavljanja kontakta sa stranim državljanima, dok su u četiri predmeta izvještaji dostavljeni nadležnim državnim tužilaštvima na njihov zahtjev, prenosi CdM.

Tokom aprila razmatrano je i pet pritužbi građana koje su se odnosile na način obavljanja policijskih poslova i primjenu policijskih ovlašćenja.

“U dva slučaja utvrđeno je neetično ili neprofesionalno postupanje policijskih službenika. Jedna policijska službenica postupila je suprotno Kodeksu policijske etike, zbog čega je predmet upućen Etičkom odboru, dok je u drugom slučaju policijskom službeniku izrečena mjera opomene i upozorenja zbog neprofesionalnog odnosa prema predstavnicima medija tokom obavljanja poslova u drugoj instituciji”, piše ozmeđu ostalog u izvještaju.

Za preostale tri pritužbe nije utvrđena disciplinska niti druga odgovornost policijskih službenika, dok je jedan postupak privremeno obustavljen jer, uprkos više pokušaja, nije bilo moguće uspostaviti kontakt sa podnosiocem pritužbe, državljaninom Ujedinjenog Kraljevstva.