Među uhapšenim je i službenik Uprave policije.

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Novi talas hapšenja Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) - po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) lišeno je slobode više osoba u Podgorici, Cetinju i Tivtu, pišu Vijesti.

Među uhapšenim je i službenik Uprave policije.

Kako se navodi u saopštenju hapšenja su u toku zbog postojanja osnova sumnje da su učinila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje.

"Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnjix koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka", navodi SDT.