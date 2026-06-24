Viši sud u Bijelom Polju potvrdio je oslobađajuću presudu Mojkovčaninu N. M., optuženom za šumsku krađu, ocjenjujući da pronalazak tri metra bukovih drva ispred njegove kuće nije dokaz da ih je posjekao, ukrao ili prevezao iz tuđe šume.

Izvor: MONDO

Sud je to odlučio odbijajući žalbu bjelopoljskog tužilaštva uz obrazloženje da krivica optuženog nije dokazana van svake sumnje.

Vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavao sudija Ivan Adamović, tom presudom potvrdilo je odluku Osnovnog suda u Bijelom Polju od 29. januara ove godine, kojom je Mojkovčanin oslobođen optužbe za krivično djelo šumska krađa, jer nije dokazano da je optuženi učinio krivično djelo za koje je optužen, pišu Vijesti.

U presudi se navodi da je prvostepeni sud izveo sve neophodne dokaze, pravilno ih ocijenio i dao jasne, logične i uvjerljive razloge za zaključak da krivica optuženog nije dokazana.

Optuženi je tokom postupka negirao da je sjekao ili prevozio drva iz tuđe šume. Tvrdio je da je krajem decembra 2024. godine dogovorio kupovinu tri metra bukovih drva od M. M., te da je očekivao da mu budu dovezena do imanja u mjestu Prošćenje. Naveo je i da se u vrijeme dogovora nalazio u Podgorici.

Službenici Uprave za šume pronašli su drva 28. januara 2025. godine u blizini njegove kuće. Prema navodima iz presude, optuženi im je tada rekao da je drva kupio od M. M. i da ih nije sam sjekao niti transportovao.

Viši sud je prihvatio zaključak prvostepenog suda da sama činjenica što su drva pronađena ispred kuće optuženog ne dokazuje da je on izvršio šumsku krađu. Sud je posebno ukazao da tokom postupka nije dokazano da je N. M. posjekao stabla, protivpravno ih oduzeo ili prevezao iz šume oštećenog, prenose Vijesti.

Odbranu optuženog, kako se navodi, potvrdio je i svjedok M. A., koji je izjavio da mu je optuženi ranije govorio o dogovoru za kupovinu drva. Sud je cijenio i Viber komunikaciju između optuženog i M. M. od dana kada je vršena kontrola ispred kuće.

Navode optužbe nijesu potvrdili ni lugar ni vlasnik šume, piše u presudi.

Navodi se da je lugar Kosto Bogavac svjedočio da osnovano sumnja da je sječu izvršio neko drugi, ali da to nije optuženi. Oštećeni M. S., vlasnik šume, prema presudi, kazao je da smatra da je N. M. samo naručio drva. J. J.

Oštećeni M. S., kao vlasnik šume, smatra da je optuženi samo naručio drva od M. M. da se u Mojkovcu zna ko ima mehanizaciju da siječe, a da je optuženi M. N. samo kolateralna šteta”, interpretiraju sudije svjedočki iskaz vlasnika pokradene šume...