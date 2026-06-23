Potvrđena presuda Osnovnog suda

Izvor: facebook/boris raonić

Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu podgoričkog Osnovnog suda kojom su bivši predsjednik Savjeta Radio-televizije Crne Gore Veselin Drljević i tadašnji članovi Filip Lazović, Naod Zorić i Amina Murić osuđeni na uslovne kazne zatvora od sedam mjeseci, zbog zloupotrebe položaja prilikom nezakonitog reizbora Borisa Raonića za generalnog direktora Javnog servisa 2023. godine, saopšteno je Televiziji Vijesti iz Višeg suda.

Time je presuda Osnovnog suda iz septembra prošle godine postala pravosnažna, a žalbe Osnovnog tužilaštva i odbrane okrivljenih odbijene su kao neosnovane, rečeno je Televiziji Vijesti iz Višeg suda koji je ovu presudu donio 15. juna.

Postupak protiv članova Savjeta RTCG pokrenut je zbog toga što su ponovo glasali za izbor Raonića 2023., iako su Osnovni i Viši sud prethodno pravosnažno presudili da je Raonić i 2021. godine nezakonito izabran, zbog konflikta interesa, i tada naložili da Savjet izvrši izbor od preostalih kandidata sa konkursa iz 2021. godine, javljaju Vijesti.

Inače, Drljević se nedavno ponovo kandidovao za člana Savjeta RTCG, Zorić je prije dvije godine ponovo izabran za člana dok je Lazoviću i Murić u međuvremenu istekao mandat.