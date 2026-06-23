Poicija je uhapsila D.J. (41) iz Tivta zbog sumnje da je zloupotrijebio platne kartice stranog državljanina.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Kako je saopšteno iz Uprave policije, D.J. je operativno interesantna osoba.

"Postupajući po prijavi oštećenog lica, državljanina Ukrajine, da mu je otuđen novčanik sa ličnim dokumentima i bankovnim karticama, policijski službenici su preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju identifikacije izvršioca. Sprovedenim aktivnostima identifikovan je osumnjičeni D.J. (41) iz Tivta, operativno interesantno lice", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Dodaje se da je po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, D.J. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje.

"Kod osumnjičenog su pronađeni otuđeni predmeti, koji su oduzeti i vraćeni vlasniku. D.J. je u zakonom predviđenom roku sproveden nadležnom državnom tužilaštvu na dalju nadležnost i postupanje", zaključuju iz UP.