Poicija je uhapsila D.J. (41) iz Tivta zbog sumnje da je zloupotrijebio platne kartice stranog državljanina.
Kako je saopšteno iz Uprave policije, D.J. je operativno interesantna osoba.
"Postupajući po prijavi oštećenog lica, državljanina Ukrajine, da mu je otuđen novčanik sa ličnim dokumentima i bankovnim karticama, policijski službenici su preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju identifikacije izvršioca. Sprovedenim aktivnostima identifikovan je osumnjičeni D.J. (41) iz Tivta, operativno interesantno lice", navodi se u saopštenju Uprave policije.
Dodaje se da je po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, D.J. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje.
"Kod osumnjičenog su pronađeni otuđeni predmeti, koji su oduzeti i vraćeni vlasniku. D.J. je u zakonom predviđenom roku sproveden nadležnom državnom tužilaštvu na dalju nadležnost i postupanje", zaključuju iz UP.