,,Tivatskoj policiji je juče od strane menadžera jedne sportske kladionice prijavljeno da je zaposlena neodgovorno raspolagala sredstvima koja su joj povjerena na raspolaganje i prokockala novac u iznosu od preko 3.600 eura", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U službene prostorije pozvana je A.K. i od nje su prikupljena obavještenja na zapisnik, a sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji je kvalifikovao krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju na štetu pomenute sportske kladionice – automat kluba.

,,Protiv A.K. je po nalogu postupajućeg osnovnog državnog tužioca krivična prijava podnijeta u redovnom postupku", navode iz UP.