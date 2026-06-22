Podgorička policija uhapsila je dvadesetogodišnjeg L.V. zbog sumnje da je početkom juna fizički napao četrdesetčetvorogodišnjeg sugrađanina i nanio mu teške tjelesne povrede.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Prema navodima Uprave policije, incident se dogodio 8. juna na Rimskom trgu u Podgorici.

Nakon sprovedenih kriminalističkih i operativnih aktivnosti, policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog, koji je potom uhapšen po nalogu nadležnog tužioca.

Protiv L.V. podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivična djela nasilničko ponašanje i teška tjelesna povreda.