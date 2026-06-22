Kako navode iz MUP-a, ovaj poziv predstavlja značajnu priliku za sve zainteresovane građane koji ispunjavaju propisane uslove da postanu dio policijske službe i doprinesu izgradnji sigurnije i bezbjednije Crne Gore.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) podsjeća javnost da je raspisan Javni poziv za sprovođenje posebnog postupka zapošljavanja policijskih službenika za potrebe Uprave policije, kojim je predviđeno zapošljavanje 500 policajaca, u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima.

Kako navode iz MUP-a, ovaj poziv predstavlja značajnu priliku za sve zainteresovane građane koji ispunjavaju propisane uslove da postanu dio policijske službe i doprinesu izgradnji sigurnije i bezbjednije Crne Gore.

“Za prijavu je neophodno ispunjenje opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa:

• posjedovanje crnogorskog državljanstva;

• navršenih 18 godina života;

• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;

• propisani nivo kvalifikacije obrazovanja;

• položen stručni ispit za rad u državnim organima;

• da kandidat nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu”, navode iz MUP-a.

Pored navedenih opštih uslova kandidat mora ispunjavati i sljedeće uslove: da posjeduje IV nivo kvalifikacije obrazovanja, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, da ima posebnu psihičku i fizičku sposobnost za vršenje policijskih poslova kao i da ne postoje bezbjednosne smetnje za vršenje policijskih poslova.

“Takođe, lice koje zasniva radni odnos u zvanju mlađi policajac ne može biti starije od 32 godine na dan podnošenja prijave na javni poziv, a lice koje ima prethodno radno iskustvo u Policiji, Ministarstvu, organu državne uprave nadležnom za poslove odbrane, Agenciji za nacionalnu bezbjednost ili organu uprave nadležnom za izvršenje krivičnih sankcija, može zasnovati radni odnos ako nije starije od 40 godina na dan podnošenja prijave na javni poziv”, ističu iz MUP-a.

Kandidati se mogu prijaviti u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Detaljni uslovi, način prijave i druge pojedinosti dostupni su na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova www.gov.me/mup, a dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti i pozivom na broj: 067/284 – 471, radnim danima u periodu od 07-15h.