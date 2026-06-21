Više državno tužilaštvo vodi istragu protiv nepoznatih osoba nakon što su Budimir i Marina Krstović pravosnažno oslobođeni optužbi

Izvor: Profimedia

Više od četiri godine nakon rekordne zapljene kokaina u Crnoj Gori, i dalje nije poznato ko je vlasnik više od tone droge pronađene 2021. godine u magacinu kompanije Budimira Krstovića u Mojanovićima, prenosi portal Dan.

Nakon što su Budimir i Marina Krstović pravosnažno oslobođeni optužbi za krijumčarenje narkotika, Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je novi predmet protiv nepoznatih počinilaca kako bi utvrdilo ko je naručio pošiljku kokaina koja je završila u njihovom skladištu.

Iz podgoričkog Višeg državnog tužilaštva potvrdili su za Dan da su policiji u više navrata izdavali naloge za preduzimanje mjera i radnji radi identifikacije odgovornih osoba.

"Nakon što je ovom tužilaštvu dostavljena oslobađajuća presuda u odnosu na B.K. i M.K., formiran je predmet protiv N.N. lica zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a policiji su dati nalozi radi rasvjetljavanja i identifikacije učinilaca", saopšteno je iz tužilaštva.

Budimir i Marina Krstović uhapšeni su u avgustu 2021. godine nakon što su nadležnima prijavili da se u pošiljci banana nalazi sumnjiv teret. Iako je protiv njih podignuta optužnica, tokom sudskog postupka nije pronađen nijedan dokaz da su bili povezani sa narkoticima, zbog čega su oslobođeni krivične odgovornosti.

Tokom suđenja otvoreno je i pitanje količine zaplijenjene droge. Odbrana Krstovića tvrdila je da postoji neslaganje između službene dokumentacije i optužnice. U službenoj zabilješci policije navedeno je da je iz skladišta izuzeto oko 1.400 kilograma kokaina, dok je u optužnici pomenuto 1.206 kilograma, što predstavlja razliku od približno 200 kilograma.

Kako podsjeća Dan, do zapljene je došlo zahvaljujući obavještajnim podacima Ujedinjenog Kraljevstva, a akcija je tada predstavljena kao najveća zapljena kokaina u istoriji Crne Gore.

Nakon oslobađajuće presude, Budimir Krstović je javno pozvao nadležne da utvrde ko stoji iza pošiljke droge, tvrdeći da bezbjednosne službe raspolažu informacijama o njenom porijeklu i naručiocu.

U međuvremenu, država se suočava i sa odštetnim zahtjevima zbog pritvora koji su Krstovići proveli tokom postupka. Osnovni sud u Podgorici nedavno je dosudio Marini Krstović 97.500 eura na ime nematerijalne štete zbog 15 mjeseci koje je provela u pritvoru. Postupak po tužbi njenog oca Budimira Krstovića i dalje je u toku.