Traže 720.000 eura zbog neosnovanog hapšenja

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budimir Krstović i njegova kćerka Marina traže od države 720.000 eura za neosnovano lišenje slobode, nakon što su presudama Višeg suda u Podgorici, a zatim i pravosnažnom presudom Apelacionog suda, oslobođeni od optužbi za šverc 1.206 kilograma kokaina.

To najvjerovatnije neće biti konačan iznos koji traže nakon što su tužili Crnu Goru, jer će uslijediti i vještačenje zbog umanjenja opšte životne aktivnosti usljed neosnovanog lišenja slobode.

Dva odvojena parnična postupka vode se pred Osnovnim sudom u Podgorici, potvrdila je Vijestima savjetnica za odnose s javnošću Osnovnog suda u Podgorici Ksenija Vuksanović.

“Pred Osnovnim sudom u Podgorici u radu su dva postupka po tužbi tužioca Budimira Krstovića i tužilje Marine Krstović, na ime naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode, i to: P.br. 6347/24 tužilje Marine Krstović, u kojem tužilja potražuje naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti za pretrpljene i buduće duševne bolove zbog neosnovanog lišenja slobode u iznosu od 60.000,00 eura. Zbog povrede prava ličnosti, povrede prava na slobodu i bezbjednost, prava na pravično suđenje, pretpostavke nevinosti, prava na pravni lijek, privatni život i prava na ugled, čast i dostojanstvo u iznosu od 100.000,00 eura. Visina naknade štete zbog umanjenja opšte životne aktivnosti usljed neosnovanog lišenja slobode će se precizirati nakon sprovedenog vještačenja. Pripremno ročište u navedenom predmetu zakazano je za deveti jul 2025. godine”, navodi se u odgovoru na pitanja Vijesti, dostavljenim elektronskom poštom.

Budimir Krstović tražio je naknadu štete od 560.000 eura, ali očigledno je da će se i ovaj iznos uvećati nakon vještačenja.

“Predmet P.br. 6346/24 tužilac Budimir Krstović je tražio naknadu po istim osnovima s tim što su iznosi 60.000 eura i 500.000 eura. U navedenom predmetu je sprovedeno vještačenje po vještaku medicinske struke i tužilac je saslušan u svojstvu parnične stranke. Naredno ročište zakazano za dan deveti jul 2025. godine”, navodi savjetnica za odnose s javnošću Ksenija Vuksanović.

U aprilu 2024. godine, Apelacioni sud potvrdio je oslobađajuću presudu Krstovićima, koju je prvostepeni Viši sud u Podgorici izrekao u julu 2023.

“Prvostepena presuda je u svemu jasna i razumljiva, kako u izreci tako i u obrazloženju i sadrži razloge o svim odlučnim činjenicama, iz kojih se pozudano zaključuje da nije dokazano da su optuženi izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stvaljanje u promet opojnih droga... Ovakav zaključak prvostepeni sud je pravilno izveo prvenstveno iz iskaza svjedoka, zapisnika o pretresanju magacinskih prostorija u selu Mataguži, vlasništvo optuženog Budimira Krstovića... U sudskom postupku je nesumnjivo utvrđeno, kako to pravilno zaključuje prvostepeni sud, da je optuženi Budimir Krstović, vlasnik firme ‘San Francisko’, koja se od 1994. godine bavi uvozom banana i ostalog voća i povrća. Dana 19 - 20. 7. 2021. godine, njegovo preduzeće je preko optužene Marine Krstović od firme ‘C. S.A.’ iz Ekvadora, čiji je vlasnik K. F., sa kojim je optužena imala dugogodišnju saradnju, poručila tri kontejnera banana. U vezi pomenute pošiljke, optužena Marina Krstović je razgovarala sa K. F. putem Whats App poruka, kao i putem mejlova, nakon čega su 28. 7. 2021. godine, utovarena tri kontejnera sa istim brojem paketa banana. Brod sa tri kontejnera banana je 23. avgusta 2021. godine uplovio u Luku Bar, gdje su kontejneri bili do 26. 8. 2021. godine, od kojih su dva, među kojima i kontejner sa predmetnom opojnom drogom, kamionima marke ‘Iveco’, prevezeni do magacina optuženog. Iz jednog kamiona su istovareni svi paketi, dok je iz drugog kamiona istovaren dio paketa, među kojima je bilo i 48 paketa u kojima se nalazila opojna droga kokain, ukupne neto mase 1.206,298 kilograma”, saopštili su ranije iz Apelacionog suda.

Tada su naveli i da se iz prevoda poruka sa engleskog jezika, izvodi pravilan zaključak da se na osnovu sadržine istih ne može sa sigurnošću utvrditi da je optužena Marina Krstović “u šiframa” razgovarala sa K.F., kako bi od njega nabavila opojnu drogu kokain.

“Naime, iz te komunikacije proizilazi da optužena u periodu od 8. 6. do 23. 6. 2021. godine, razmjenjuje poruke sa K.F., koje se odnose na zdravstveno stanje NN lica, da bi u poruci od 15. 7. 2021. godine od K.F., putem mejla, naručila tri kontejnera po 5,80$. Sadržina ove poruke ne ukazuje da se radi o ‘sumnjivoj’ narudžbini, već da je u pitanju voće, konkretno banane, o čemu govori i cijena koja se u poruci pominje. Analizom sadržine komunikacija između optužene Marine Krstović i K.F. na španskom jeziku, u periodu od 1. 6. do 7. 6. 2021. godine, zaključuje se da dolazi do razmjene poruka koje se odnose na voće i njegovo plaćanje, trgovinu, morske tovarne listove, cijenu i pogađanja oko cijene, datumima kada kreće brod i da li ima prostora za transport… Dana 7. 6. 2021. godine komunikacija između optužene i K.F. započinje u 12.11 časova, a završava se u 21.02 (09:02PM), i sadrži poruke u kojima optužena ga moli za kvalitet, da želi da ima njegov brend kao premijum, da je vrhunski kvalitet i izgleda lijepo, da takvo voće ide. Iz citiranih poruka, kako pojedinačno tako posmatrano u kontekstu svih razmjenjenih poruka, ne može se ni naslutiti da se razgovara o opojnoj drogi, pa je i njihovo dalje komentarsanje suvišno. Kada se u cjelini uzme sadržina razmijenjenih poruka između optužene Krstović Marine i K.F., pouzdano se ne može zaključiti da se između istih, kako se to neosnovano navodi u žalbi VDT-a Podgorica, vodio prikriveni razgovor, te da je predmet istog bila opojna droga, a ne banane”, piše između ostalog u presudi Apelacionog suda.