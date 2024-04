U Apelacionom sudu Crne Gore danas je održana sjednica vijeća na kojoj se raspravljalo po žalbi Višeg državnog tužilaštva u Podgorici na oslobađajuću presudu okrivljenim Budimiru Krstoviću i njegovoj kćerci Marini, za šverc 1.206 kilograma kokaina.

Budimir Krstović je pred sudom ponovio da on i njegova kćerka nijesu krivi i da je postupak protiv njih fabrikovan od strane bivšeg premijera Dritana Abazovića.

“Moja ćerka i ja smo prošli pravnu golgotu. Droga je pronađena od strane američke DEAS-e,a ne od strane naših službi. Oni su im dostavili informaciju. Mene nije sramota što sam bio u zatvoru, ali brinem za život moje ćerke koja je kao i ja nevino optužena. Moram da spomenem, moja starija ćerka je napustila London”, kazao je u obraćanju sudu Budimir Krstović, pišu Vijesti.

Posebno je istakao da je bivši premijer Dritan Abazović sa policijom zaštitio ljude na koje ne smije da krene i optužio njih koji su nevini. Dodao je da je ova optužnica zastiđe cijelog pravnog sistema i tužilaštva.-

"Poražavajuća je činjenica da je cijeli pravosudni sistem bio zloupotrebljen od strane Dritana Abazovića", naglasio je Krstović.

“Politički pritisak, na žalost svih nas, uz pomoć Višeg državnog tužilaštva je naše branjenike doveo na optuženičku klupu. Prvostepena presuda je zakonita. Naši organi su imali nekoliko dana prije nego je droga došla u Luku Bar informaciju o njoj. Kada pravi vlasnik nije došao po nju, odlučili su da je "poklone" Krstovićima. Podsjećam da prema našim branjenicima nisu preduzete mjere tajnog nadzora, da su inspektori smatrali da i ne treba, nego prema kontejneru za koji se sumnjalo da je u njemu sporni tovar", kazao je advokat Stefan Jovanović.

Advokat Dragoljub Đukanović je rekao pred Apelacionim sudom da prema navodima iz žalbe koju je predalo Više državno tužilaštvo na oslobađajuću presudu, stiče se utisak da je Luka Bar i Port of Adria najbezbjednija luka na svijetu.

“Kaže: "nikad cigareta i droga nisu izašle i nemoguće je da se to desi", kao da nema desetine predmeta povodom toga. U svim zemljama svijeta postoji taj problem, samo su Marina i Budimir Krstović jedini koji su optuženi za to, a koji su poručili robu-banane. Svaki put ću to reći i svaki put ponavljam, Dritan Abzaović je ovim kupio političke poene. Dalje u žalbi se navodi da temperatura vazduha može da šteti kokainu, da babane nisu voće, već šifra za drogu. Ovakva tumačenja u životu nisam čuo”, kazao je advokat Đukanović. Budimir Krstović i njegova kćerka Marina Krstović, i u ponovljenom sudskom postupku oslobođeni su od optužbe da su švercovali 1.206, 298 kilograma kokaina, pišu Vijesti.

Prvostepenu presudu je u julu prošle godine, nakon održanog glavnog pretresa u sudnici Višeg suda u Podgorici izrekla sudija Vesna Kovačević. Sudija je ostala kod već ranijeg obrazloženja oslobađajuće presude izrečene krajem novembra prošle godine, navodeći tada da tužilaštvo nije pružilo nijedan dokaz da su optuženi nabavili kokain od NN osobe, kako je to navedeno u optužnici.

Ne krijući ogorčenje zašto je bez ikakvog razloga uhapšen zbog šverca kokaina, Budimir Krstović je tada kazao da država ima mogućnost da istraži ko je naručilac ove pošiljke. Na konkretno novinarsko pitanje da li na nekoga sumnja, odgovorio je:

“Država ima mogućnost, da ja ne licitiram sa imenima, Petar, Dragan… Bivši direktor ANB-a Dejan Vukšić, pružio je tužilaštvu dokaz u tom predmetu, ali tužilaštvo se nije upristojilo da aktivira te podatke. Zašto ih ne iznesu. Ja Milana Kneževića nikada nisam branio u životu, a zašto me on branio. Zato što je bio direktor u skupštinskom odboru za bezbjednost. On zna sve. I kada je nastao taj kokain i gdje je pošlo to auto… Droga uopšte nije iz mog magacina izbačena u paketima, postoje svjedoci. Ne mogu ja da licitiram sa imenima, da li je “Petar”, “Dragan” Ili ovaj. Ako imamo 5.000 policijaca, njih 5.500 će reći da Krstovići nemaju veze sa drogom. Služba i u Srbiji i u Crnj Gori zna i čija je droga kokaina, i ko je platio robu. Ja nemam dokaze da je to nečije. Ja ne mogu da licitiram sa imenima. Imam troje djece, ja ne mogu da ih izlažem riziku. Ovo stvarno treba da se objavi. Ja sam po savjetu jednog od direktora iz kabineta Zorana Brđanina, direktora Uprave policije, dobio preporuku da se obavezno javim američkoj ambasadi. Doduše, mi smo se javili američkoj amabasadi i prije toga. Javio sam se ambasadorki i poslao svoju biografiju kao i direktoru DEA u Zagrebu, koji je dolazio ovdje i išao u ambasadu SAD-a u Podgorici i da se nama zahvalio. Moram se zahvaliti i OEBS-u, koji je suđenje pratio od početka do kraja”, izjavio je Budimir Krstović. Dodao je da je angažovao privatnog agenta po nalogu DEA, da se otkrije odakle je pošla droga, agent je počeo da radi već dva mjeseca, kako prenose Vijesti.