Tri osobe, među kojima i petomjesečna beba, povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć oko 23.30 časova na pristupnom putu auto-putu između Kolašina i Mateševa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prema dostupnim informacijama, do udesa je došlo u mjestu Bijeli Potok kada je automobil marke „Audi“, kojim je upravljao D.Z. iz Rožaja, iz za sada neutvrđenih razloga sletio sa putanje i udario u betonski stub javne rasvjete, a potom i u saobraćajnu signalizaciju.

Nakon prvog udara vozilo se više puta zarotiralo na kolovozu, da bi se na kraju zaustavilo nakon sudara sa kamenim potpornim zidom, prenosi Pobjeda.

Na licu mjesta uviđaj su obavili dežurni tužilac i službenici Odjeljenja bezbjednosti Kolašin, koji utvrđuju sve okolnosti ove saobraćajne nezgode.