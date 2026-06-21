Barska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv V.L. (49) iz Bara, kao i protiv firme D.O.O. „V.M.I.“, čiji je osnivač i izvršni direktor, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo građenje objekta bez prijave i potrebne dokumentacije za građenje.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Kako se sumnja, na taj način je Budžet Crne Gore oštećen za oko 60.000 eura, saopšteno je iz Uprave policije.

„Sumnja se da je V.L., u svojstvu izvršnog direktora i odgovornog lica u navedenom privrednom društvu, kao investitor, na katastarskoj parceli broj 4747/1 KO Novi Bar, opština Bar, koja je u formalnom vlasništvu drugog fizičkog lica sa kojim ima zaključen ugovor o zajedničkoj gradnji, tokom maja 2026. godine započeo izgradnju objekta bez prethodno pribavljene građevinske dozvole, suprotno odredbama zakona kojim se uređuje oblast planiranja prostora i izgradnje objekata“, navodi se u saopštenju policije.

Prema sumnjama istražnih organa, na parceli su izvođeni radovi na iskopu i pripremi podzemne etaže budućeg objekta, i to bez potrebnih odobrenja i prateće dokumentacije za gradnju.

„Navedene činjenice utvrđene su tokom inspekcijskog nadzora koji je izvršila građevinska inspekcija Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, koja je prijavljenom donijela i rješenje o zabrani daljeg izvođenja radova“, kazali su iz policije.

Kako dodaju, postoji sumnja da su V.L. kao odgovorno lice i prijavljeno pravno lice, započinjanjem gradnje bez građevinske dozvole, izbjegli plaćanje zakonom propisanih dažbina.

„Time su Budžetu Crne Gore pričinili štetu u iznosu od oko 60.000 eura“, zaključuje se u saopštenju.