U blizini Sahat kule sinoć je došlo do narušavanja javnog reda i mira u kojem su, prema sumnjama policije, učestvovala dva muškarca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U incidentu je teške povrede zadobila starija žena koja je pokušala da spriječi sukob, potvrđeno je nezvanično CdM-u iz Uprave policije, prenosi CdM.

“Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica događaj je prijavljen oko 20 časova, nakon čega su policijski službenici izašli na lice mjesta i započeli prikupljanje informacija o okolnostima incidenta”, kazali su iz policije.

U ovom događaju lakše je povrijeđen i tridesettrogodišnji muškarac iz Podgorice.

“Teške tjelesne povrede zadobila je žena stara 79 godina koja je, prema dosadašnjim saznanjima, pokušala da razdvoji učesnike sukoba. Tom prilikom je pala i zadobila prelome butne kosti i rebara”, navode iz policije.

O svemu je obaviješten dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio dalje policijske aktivnosti usmjerene na identifikaciju i pronalazak drugog učesnika incidenta, piše CdM.

Iz Uprave policije poručuju da će javnost biti blagovremeno obaviještena o rezultatima policijsko-tužilačkih aktivnosti nakon završetka istrage.