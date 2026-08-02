Amerikanac Endi Rodik osvrnuo se na Novakovu odluku da nastupi samo u Sinsinatiju prije US Opena.

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Dosta polemike se povelo oko odustajanja Novaka Đokovića i Janika Sinera od Mastersa u Montrealu, koji je ponovo najveća "žrtva" paklenog rasporeda. Srbin i Italijan će generalnu probu pred US Open odraditi u Sinsinatiju, što podržava nekadašnji grend slem šampion Endi Rodik.

Za najboljeg tenisera u istoriji je ovo bio i više nego očekivan potez, pošto bi bilo previše da u dva mjeseca igra tri jako zahtjevna turnira i potom US Open.

"Da li stvarno mislite da će igrači sebi dodati još dvije nedelje takmičenja u raspored prije Njujorka? I da će igrati dva turnira Serije 1.000 zaredom? Igrač koji je postigao sjajne rezultate na šljaci i travi, koji je osvojio US Open 2023. i koji je išao do kraja na mnogim turnirima na kojima je igrao, neće učestvovati, posebno zbog dodatne dužine takmičenja", rekao je Amerikanac i poentirao:

"Nikada nećete ubijediti Novaka Đokovića da provede pet nedelja u Americi prije US Opena, posebno u ovoj fazi njegove karijere", rekao je Rodik.

Siner propustio veliku šansu u odsustvu Alkaraza

Prvi teniser svijeta Janik Siner je otkazivanjem učešća na turniru u Montrealu odustao od jednog od najnedostižnijih teniskih rekorda.

Siner igra jednu od najboljih sezona u istoriji tenisa, osvojio je pet titula iz serije 1000 i Vimbldon, ali je odlučio da odmori i propusti šansu da osvoji svih devet mastersa u jednoj godini.

Ove godine u Montrealu neće nastupiti pet tenisera iz prvih 30 na svjetskoj listi (Janik Siner, Karlos Alkaraz, Novak Đoković, Aleksandar Bublik i Alehandro Davidovič Fokina).

Poslednji put kada je svih pet najboljih igrača sa liste učestvovalo na kanadskom Mastersu bilo je 2010. godine kada su igrali Rafael Nadal, Novak Đoković, Rodžer Federer, Endi Mari i Robin Soderling. Turnir iz godine u godinu gubi na popularnosti, a posebno će biti izazovna olimpijska godina koja nas čeka za dvije sezone.