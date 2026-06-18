“Više državno tužilaštvo u Podgorici je protiv privrednog društva „Adria TV“ D.O.O. iz Podgorice i odgovorne urednice, podnijelo zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Sudu za prekršaje Podgorica"

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Više državno tužilaštvo (VDT) u Podgorici pokrenulo je postupak protiv “Adria TV“ zbog emitovanja filma o Srebrenici, piše CdM.

“Više državno tužilaštvo u Podgorici je protiv privrednog društva „Adria TV“ D.O.O. iz Podgorice i odgovorne urednice, podnijelo zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Sudu za prekršaje Podgorica, zbog izvršenog prekršaja iz Zakona o zabrani diskriminacije, a povodom emitovanja programskog sadržaja – dokumentarnog filma pod nazivom „Srebrenica – anatomija obmane”, navodi se u saopštenju.