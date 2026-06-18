Podgorička policija uhapsila je dvije osobe koje se sumnjiče za krivično djelo nedozvoljena trgovina.

Izvor: Uprava policije

“Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica preduzeli su aktivnosti usmjerene na suzbijanje sive ekonomije, nedozvoljene trgovine akciznim robama i drugih oblika ekonomskog kriminala, te su po nalogu nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici uhapsili dvije osobe zbog sumnje da su izvršile krivično djelo nedozvoljena trgovina”, navodi se u saopštenju.

Istakli su da je zaplijenjena 2.051 paklica cigareta različitih robnih marki, 93 ručno pravljene cigarete duvana i 40 kutija filtera za cigarete.

“Preduzimajući navedene aktivnosti službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica izvršili su pretres stana i poslovnih prostorija – prodajnog objekta koje koristi I.G. u Podgorici. Tom prilikom pronađene su i oduzete 144 paklice cigareta različitih marki, bez odgovarajuće dokumentacije, za koje se sumnja da su bile namijenjene daljoj nelegalnoj prodaji”, naglašavaju.

Dodaju da su službenici policije izvršili pretres kuće, pomoćnih objekata i vozila koje koristi lice K.M. na području opštine Zeta.

- Prilikom pretresa pronađeno je i oduzeto 1.907 paklica cigareta različitih marki, 93 ručno pravljene cigarete duvana, kao i 40 kutija filtera za cigarete, za koje lice nije posjedovalo potrebnu dokumentaciju. Nakon sprovedenih policijsko-tužilačkih aktivnosti i prikupljenih obavještenja, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, I.G. i K.M. su lišeni slobode zbog sumnje da su izvršili krivična djela nedozvoljena trgovina- zaključuje se u saopštenju.