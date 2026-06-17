"Neprihvatljivo je da se bez ijednog dokaza i bez prethodne provjere činjenica bilo ko javno dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom"

Izvor: Uprava policije

Davor Samardžić reagovao je na tekst "UP: Kovačević i Samardžić nelegalno gradili na Grahovcu" koji je objavljen danas na portalu Vijesti.

Reagovanje Samardžića prenosimo integralno:

"Povodom teksta objavljenog na vašem portalu dana 17.06.2026. godine pod naslovom 'UP:Kovačević i Samardžić nelegalno gradili na Grahovcu', zahtijevam hitno uklanjanje spornog sadržaja i objavljivanje ispravke netačnih navoda iznesenih na moj račun.

U predmetnom tekstu objavljene su ozbiljne i ničim dokazane tvrdnje da sam blizak šefu tzv. kavačke ćelije, odnosno određenim licima koja se dovode u vezu sa organizovanim kriminalom. Takvi navodi su potpuno neistiniti i predstavljaju grubo narušavanje mog ugleda, časti, dostojanstva, kao i ugleda moje porodice i poslovnih aktivnosti.

Posebno zabrinjava činjenica da su ovako teške optužbe objavljene bez prethodne provjere činjenica i bez obraćanja meni kao licu na koje se tekst odnosi. Smatram da je takvim postupanjem prekršen osnovni princip profesionalnog i odgovornog novinarstva, uz potpuno zanemarivanje posljedica koje ovakve objave mogu imati po privatni, porodični i poslovni život pojedinca.

Takođe, netačni su i navodi koji se odnose na predmetni objekat. U prilogu dostavljam dokumentaciju iz koje je vidljivo da sam još u januaru 2026. godine Upravi za katastar i državnu imovinu u Nikšiću podnio zahtjev za legalizaciju za predmetnu nepokretnost u KO Grahovac. Navedena dokumentacija potvrđuje da su nadležni organi bili upoznati sa postojanjem objekta, te da su informacije iz teksta mogle biti jednostavno provjerene u službenim evidencijama prije objavljivanja.

Objavljivanjem neprovjerenih i neistinitih tvrdnji nanijeta mi je ozbiljna šteta, a javnosti je predstavljena pogrešna slika o meni, jer svi koji me poznaju znaju me kao porodičnog i poslovnog čovjeka koji je sve stekao poštenim radom i trudom.

Neprihvatljivo je da se bez ijednog dokaza i bez prethodne provjere činjenica bilo ko javno dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom.

Ovakvo neodgovorno izvjestavanje predstavlja direktno crtanje mete meni i mojoj porodici, sa potencijalno ozbiljnim posljedicama po našu bezbjednost, privatnost i ugled", naveo je Samardžić.